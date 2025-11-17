梁云菲被送醫病況曝光　3天前告白患「前額葉失能」

記者張筱涵／綜合報導

梁云菲（Nana）近期因健康問題住院，她在16日於社群更新病房自拍照，透露自己「第一次在醫院過院（應為夜）」外，也有坐在病床上進食的模樣：「吃得下、喝得飽，雖然今天很長一段時間是沒記憶，醫生說要觀察一陣子、點滴滴到飽。至於住院的原因，大家就別多問了，我想保留隱私。現在先跟大家報平安就是謝謝。」

▲梁云菲住院休養中。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



梁云菲17日再次更新動態，拍下自己做例行檢測的畫面，並寫道：「大概每兩小時就換一次，目前已滴了四包點滴。」隨後又上傳一張躺在病床上休息的照片，簡短留言：「能活著就很好了。」

▲梁云菲透過限時動態分享近況。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



事實上，梁云菲14日才首次公開自己的身心狀態。她曾因《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，直爽作風受到不少喜愛，但她坦言近3個月來身體與情緒狀況明顯出現異常，診斷結果更顯示正處於「非典型憂鬱症的鬱期」。她形容自己「常常像被抽空一樣」，除了吃飯外，大部分時間都只能躺在床上，什麼事都做不了。即使偶爾能與朋友見面、表現如常，「但通常沒多久就感覺能量被抽乾」。

現在來說，連回覆工作訊息都變得吃力，甚至會逃避。在醫師建議下，梁云菲進行NIRS近紅外線腦血流檢測，結果顯示前額葉活化度快速下降，落在重鬱症中等區間。「代表前額葉確實偏低能量，和醫生診斷的鬱期完全吻合。」看到圖表後她才真正理解自己的狀況，「我以為只是懶或體力不好，沒想到竟是『前額葉失能』，還已經好幾個月。」

梁云菲也提醒大眾，憂鬱症的樣貌並不總是痛哭或負面情緒，「有時候像空轉、靈魂被抽空、感受不到情緒，這也是憂鬱的一種。」她鼓勵正在面對類似困境的人：「你的感覺是真的，你的大腦值得被好好安放。用正確的眼光看待自己，才不會用錯誤的角度評判自己。」

梁云菲目前仍在醫院觀察與休養，粉絲也紛紛留言為她打氣，希望她能早日康復。