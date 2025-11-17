《女外科2》連3男主角出事！　蔡淑臻熬過風雨賀殺青

圖文／鏡週刊

蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》受歡迎，並讓她拿下金鐘獎最佳女主角大獎，為了籌備續集耗時3年，原本去年就要開拍，男主角人選卻彷彿中了魔咒，接二連三出事，就連最後定案的薛仕凌、幾乎是零負評男星，竟也因涉閃兵案神隱至今。即使波折不斷，續集仍拍攝完畢，日前終於迎來殺青酒。

▲11/11 21：30蔡淑臻出席《村裡來了個暴走女外科2》殺青酒，竟然遇上鳳凰颱風。（圖／鏡週刊）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲11/11 18：35颱風來襲，趁風雨漸歇，蔡淑臻現身台北東區餐酒館，她一身輕便、戴紅帽子，頗為顯眼。（圖／鏡週刊）

蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科2》加入製作行列，原要邀朱軒洋等原班人馬演出，豈料去年初男主角鬧出感情糾紛，形象受損，資方堅持撤換人選，也因此重寫劇本。

▲11/11 18：37林暉閔相當熱情，不停聊天、上下樓奔波送客。（圖／鏡週刊）

▲11/11 19：17湯志偉和工作人員到一樓透氣聊天，氣氛頗為熱絡。（圖／鏡週刊）

頻遇衰事 颱風夜聚餐

男主角之後傳出相中返台發展的王大陸，不料因特斯拉案掀出閃兵案外案，目前服役中；隔了大半年，終於定下公視最愛的薛仕凌，本以為萬無一失，他竟在日前自首涉閃兵，幸好戲分已殺青，否則劇組簡直騎虎難下。

▲蔡淑臻（右）因《村裡來了個暴走女外科》獲得人生第一座金鐘獎最佳女主角獎。左為薛仕凌。（圖／鏡週刊）

11月11日颱風夜，《女外科2》劇組風雨無阻舉行殺青酒，有別一般劇組吃桌菜，他們選在台北東區巷內餐酒館，看來似乎想藉著喝酒，為這兩年來的倒楣經歷好好發洩一下。當晚演員群在地下室餐廳和一樓來回穿梭透氣，晚間六點多，蔡淑臻穿黑衣現身，戴頂紅色棒球帽，臉上的表情看來輕鬆愉快，顯然殺青真的讓她鬆了口氣。

▲蔡淑臻（右）和朱軒洋（左）在《村裡來了個暴走女外科》默契十足的床戲，讓人印象深刻。（圖／公視提供／鏡週刊）

閃兵爭議 不會再重拍

雖說《女外科2》已改為全新劇本，沒有朱軒洋的角色，但仍有第一季飾演院長的湯志偉和飾演住院醫師的杜姸等老班底出席殺青酒，以及新面孔林暉閔等人。蔡淑臻抵達後，本刊陸續目擊湯志偉和林暉閔上樓透氣，晚上9點左右林暉閔送人上車又折回餐廳，接著湯志偉和經紀人一起離開；約莫9點半，杜姸和一男一女出來，隨後搭上灰色保時捷休旅車離去。

▲蔡淑臻（左）近期因電影《左撇子女孩》前進坎城，在台灣之夜遇到林志玲（右），一代名模難得同框。（圖／鏡週刊）

外界關注的男主角薛仕凌，日前涉閃兵主動到案說明，以30萬元交保後就未現身，似乎也缺席殺青酒，不見人影。外界原本擔心是否影響拍攝，才知全戲已低調殺青，公視表示尊重司法程序與當事人說明，目前製作作業依原計畫進行，意即不會換角或重拍。不過因為第1季十分受歡迎，也重播數次，且劇中靈魂人物是蔡淑臻飾演的小劉醫師，觀眾仍非常期待續集問世。

更多鏡週刊報導

新戲好坎坷／新電影衰遇戒嚴、空難 「票房差」男星因此哭了

人紅招黑粉／獨家！獲富邦悍將續約 李珠珢惱人公主病神速痊癒

人紅招黑粉／吃貨啦啦隊員遭抹黑亂丟垃圾 她還沒簽約就遇黑函攻擊