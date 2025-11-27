ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」
趙露思也在喝「3款美顏茶」
香港大火！大咖歌神也是同地居民
林美貞恢單狀態回春！大方認「動刀除眼袋手術」　醫生爆：不少明星求診

記者孟育民／台北報導

藝人林美貞揮別過往、重新出發。她近來狀態明顯回升，整個人彷彿回春般神采奕奕，讓身邊親友都忍不住稱讚。日前她受邀上 YouTube 頻道《美肌教主 DR.王朝輝》，大方分享自己的變美祕訣，坦承動刀進行眼袋手術「5D亮睛術」，目前完成已一年，自信表示：「我美麗的眼神回來了，疲憊感、老態完全不見。」

▲▼林美貞和王朝輝醫師暢談變美心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

▲林美貞坦承做完「眼袋手術」回春。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

林美貞在節目中與光澤診所 王朝輝醫師暢談變美心路歷程，還公開前後對比照，效果顯著令人驚嘆。林美貞透露，「前一陣子我工作壓力真的很大，工作排得滿滿滿，我突然發現我在鏡頭面前，我怎麼感覺精神很不好，尤其是眼神的部分，那時候就看得出來很疲憊的感覺，做完5D亮睛術後找回不一樣的自己。」隨後她又做了雙波拉提、煥顏術，讓全臉更加緊緻，重拾十足美麗自信。

▲▼林美貞和王朝輝醫師暢談變美心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

▲▼林美貞和光澤診所 王朝輝醫師暢談變美心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

▲▼林美貞和王朝輝醫師暢談變美心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

林美貞坦言，過去曾嘗試擦眼霜、按摩，但效果有限。光澤診所 王朝輝醫師說明：「眼霜的確能暫時提升保水度、改善黑眼圈或疲憊感，但維持時間短。根本性的改善還是要從結構處理。」他也透露，不少演藝圈明星都曾上門求診，「他們需要自然、上鏡又有精神，還要保留自己的味道，最重要的是不能有太長的修復期。」

▲▼林美貞和王朝輝醫師暢談變美心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

▲▼光澤診所 王朝輝醫生分享眼袋的秘密。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

▲▼林美貞和王朝輝醫師暢談變美心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

▲▼林美貞和王朝輝醫師暢談變美心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

▲不少明星都找光澤診所 王朝輝醫師求助。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

談到現代人越來越願意接受醫美協助，林美貞表示很幸運遇到值得信賴的醫生，如今即使工作繁忙，也能以最佳狀態面對鏡頭，「現在只要簡單化妝就能出門，更重要的是沒人發現我動過手術，連家人都說我精神變好了。真的幸好我做了這個決定，早做早享受。」

▲美肌教主 DR.王朝輝

▲▼林美貞認為要找值得信賴的醫生。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

▲▼林美貞和王朝輝醫師暢談變美心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

