黃沐妍懷孕「寶寶陪跑3場馬拉松」曝醫生私下對話！　正面發言全網讚翻

記者孟育民／台北報導

黃沐妍2022年因參加《全明星運動會》第3季，知名度更上一層樓。感情生活方面，繼日前證實已於10月中旬登記結婚，她13日在社群網站承認懷孕啦，並坦腹中寶寶陪跑了三場馬拉松，包括柏林、芝加哥和紐約馬拉松。她日前在社群再度分享心路歷程，正面表示：「懷孕並不代表你要暫停夢想，只要確保安全、聽身體的，任何你沒有把握的事情，都可以放心地跟醫師討論。」

▲黃沐妍帶著腹中寶寶跑完3場馬拉松。（圖／翻攝自IG／tystarpiggggg）

黃沐妍沒有因為懷孕就放棄夢想，第一時間先跟醫生確認，醫生智慧回應，「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」黃沐妍坦言很兩難，最後跟醫生討論決定一起完成夢想，「我想過，如果我媽媽因為我沒有完成她人生想做的事情，我會很難過，所以我就帶著他一起完成我的夢想。」

▲醫生鼓勵黃沐妍。（圖／翻攝自IG／tystarpiggggg）

黃沐妍接著鼓勵大家：「相信專業，也相信醫生的判斷；更要相信自己，還有那個在你肚子裡，默默陪著你、其實比你想像中更堅強的小寶寶。」超勵志的發言，讓網友都讚爆。

