易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！　24歲創紀錄「史上最年輕」首位00後影帝

第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮於15日在廈門隆重舉行，青年演員易烊千璽憑藉其在電影《小小的我》中精湛絕倫的表演，榮獲最佳男主角殊榮，成功加冕金雞獎影帝。此次獲獎不僅標誌著他演藝生涯的又一里程碑，更讓他以24歲11個月的年齡，成為金雞獎歷史上最年輕的影帝，同時也是首位榮獲此殊榮的00後演員，創造了新的歷史。

▲易烊千璽以電影《小小的我》，獲得「金雞百花獎」影帝。（圖／視覺中國）

在電影《小小的我》中，易烊千璽飾演一位身患腦性麻痺的少年劉春和。他以細膩入微的表演，將角色所面臨的生理困境、內心掙扎以及對生命不屈的渴望詮釋得淋漓盡致。評委會對他的表演給予了高度評價，認為他「以極致的克制演繹生命的韌性」，深刻展現了角色的複雜性和感染力。

這已是易烊千璽第四次提名金雞獎。此前，他曾憑藉《少年的你》、《送你一朵小紅花》和《奇跡·笨小孩》三度入圍，其演技實力早已獲得業界廣泛認可。此次終獲影帝，無疑是對他多年來在表演藝術上不斷探索和突破的最好肯定。

電影《小小的我》自上映以來，口碑與票房雙豐收，影片累計票房突破7.65億元，在豆瓣電影上獲得8.2分的高評價，成為年度備受矚目的佳作。易烊千璽在片中的表現，無疑是影片成功的重要因素之一。

在領獎台上，易烊千璽手捧沉甸甸的獎杯，神情謙遜而堅定。他發表感言時表示：「未來道阻且長，希望通過努力和作品贏得觀眾發自內心的尊重。」易烊千璽的獲獎，不僅是他個人演藝事業的輝煌成就，也為中國電影的未來注入了新的活力。