易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！　24歲創紀錄「史上最年輕」首位00後影帝

記者蕭采薇／綜合報導

第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮於15日在廈門隆重舉行，青年演員易烊千璽憑藉其在電影《小小的我》中精湛絕倫的表演，榮獲最佳男主角殊榮，成功加冕金雞獎影帝。此次獲獎不僅標誌著他演藝生涯的又一里程碑，更讓他以24歲11個月的年齡，成為金雞獎歷史上最年輕的影帝，同時也是首位榮獲此殊榮的00後演員，創造了新的歷史。

▲易烊千璽獲得「金雞百花獎」影帝。（圖／視覺中國）

▲易烊千璽以電影《小小的我》，獲得「金雞百花獎」影帝。（圖／視覺中國）

在電影《小小的我》中，易烊千璽飾演一位身患腦性麻痺的少年劉春和。他以細膩入微的表演，將角色所面臨的生理困境、內心掙扎以及對生命不屈的渴望詮釋得淋漓盡致。評委會對他的表演給予了高度評價，認為他「以極致的克制演繹生命的韌性」，深刻展現了角色的複雜性和感染力。

這已是易烊千璽第四次提名金雞獎。此前，他曾憑藉《少年的你》、《送你一朵小紅花》和《奇跡·笨小孩》三度入圍，其演技實力早已獲得業界廣泛認可。此次終獲影帝，無疑是對他多年來在表演藝術上不斷探索和突破的最好肯定。

▲易烊千璽獲得「金雞百花獎」影帝。（圖／視覺中國）

▲易烊千璽以電影《小小的我》，成為「金雞百花獎」史上最年輕影帝。（圖／視覺中國）

電影《小小的我》自上映以來，口碑與票房雙豐收，影片累計票房突破7.65億元，在豆瓣電影上獲得8.2分的高評價，成為年度備受矚目的佳作。易烊千璽在片中的表現，無疑是影片成功的重要因素之一。

▲易烊千璽獲得「金雞百花獎」影帝。（圖／視覺中國）

▲易烊千璽以電影《小小的我》，成為中國影史第一位「00後影帝」。（圖／視覺中國）

在領獎台上，易烊千璽手捧沉甸甸的獎杯，神情謙遜而堅定。他發表感言時表示：「未來道阻且長，希望通過努力和作品贏得觀眾發自內心的尊重。」易烊千璽的獲獎，不僅是他個人演藝事業的輝煌成就，也為中國電影的未來注入了新的活力。

 

易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！　24歲創紀錄「史上最年輕」首位00後影帝

終止摃龜王！「欸你這週要幹嘛」奪下走鐘大獎　Ariel拍片7年感性發聲

YTR查理倒數9天卸貨感冒！　「自爆不敢吃藥」只喝蜂蜜檸檬水

蔡瑞雪「解放蕾絲平口」浴室跳舞！　被拍小蠻腰…15秒片震撼萬人

走鐘獎完整得獎名單曝光！蔡阿嘎、Joeman全摃龜　最大贏家是他們

百萬YTR金針菇「公開宣傳台灣MV」　驚喜同框張育成、李雅英

直擊／SJ還要唱臺北大巨蛋！　金希澈霸氣發話：我們50年後原地見

楊謹華被公審「我不是好媽媽」自白逼哭全場！　詹子萱目睹崩潰：衝擊我的心

錫蘭奪2獎項「人缺席典禮」！　黃豪平神模仿開砲創作者：未免太廢

愛雅出發韓國出糗！　前48小時才驚覺護照過期：一孕傻三年

