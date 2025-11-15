ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

本土導演爆偷吃女演員！
館長親上火線回應爆料
直擊／SJ還要唱臺北大巨蛋！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

痞幼 黃心穎 希澈 神童 東海 謝侑芯 金希澈 東尼大木

走鐘獎完整得獎名單曝光！蔡阿嘎、Joeman全摃龜　最大贏家是他們

記者孟育民／台北報導

第七屆走鐘獎今（15日）在壹電視盛大舉辦，典禮已經圓滿落幕，幾家歡樂幾家愁，完整得獎名單出爐，原本呼聲很高的元老級YouTuber蔡阿嘎、Joeman全摃龜，近期捲入風波的黃明志也與獎項無緣；而Dcard Video成為今年最大贏家，奪下「訪到心坎獎」、「最佳娛樂短影片獎」、「說走就走獎」等3獎。

▲▼Joeman、蔡阿嘎今年走鐘獎都失利。（圖／翻攝自IG）

▲Joeman、蔡阿嘎今年走鐘獎都失利。（圖／翻攝自IG）

完整得獎名單

[廣告]請繼續往下閱讀...

【金頭腦獎】
音樂家的無聊人生

【哈哈哈哈獎】
多米多羅

【訪到心坎獎】
Dcard Video

【一級玩家獎】
漫遊者

【以食為天獎】
阿辰師

【可以色色獎】
林嘉凌 薔薔

【好好聽音樂獎】
黃大謙

【生命貢獻獎】
Zoebitalk肉比頭

【生活風格獎】
昆蟲擾西吳沁婕

【有夠烙賽獎】
The DoDo man－嘟嘟人

【親手做的獎】
胡子

【無情工商獎】
金魚腦

【運動健身獎】
秋天剩旅行

【說走就走獎】
Dcard Video

【最佳MV獎】
High咖-邱志恆

【最佳攝影獎】
林嘉凌 薔薔

【最佳動畫獎】
鼻妹

【最佳剪輯獎】
壹加壹

【最佳戲劇獎】
搞笑玩家集合囉！Play Boy Station！

【最佳節目獎】
夜市王

【最佳製作人獎】
敏迪選讀

【最佳娛樂短影片獎】
Dcard Video

【最佳情報短影片獎】
干智安

【最佳音樂短影片獎】
High咖-邱志恆

【最佳影響力獎】
錫蘭

【年度最佳影片獎】
錫蘭

【潛力新星獎】
拉麵浪人

【年度個人創作者獎】
Andy老師

【年度團體創作者獎】
欸你這週要幹嘛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

走鐘獎走鐘獎蔡阿嘎Joemanandy呱吉Dcard Video薔薔

推薦閱讀

走鐘獎完整得獎名單曝光！蔡阿嘎、Joeman全摃龜　最大贏家是他們

走鐘獎完整得獎名單曝光！蔡阿嘎、Joeman全摃龜　最大贏家是他們

1小時前

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

3小時前

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

11小時前

Andy開撕家寧首奪走鐘獎！感性泛淚「做了2個200萬頻道」自嘲：還沒回本

Andy開撕家寧首奪走鐘獎！感性泛淚「做了2個200萬頻道」自嘲：還沒回本

3小時前

直擊／台灣E.L.F.應援太猛！3萬人把大巨蛋變彩虹　SJ東海唱一半哭了

直擊／台灣E.L.F.應援太猛！3萬人把大巨蛋變彩虹　SJ東海唱一半哭了

4小時前

直擊／A-Lin怎麼了！　丁噹突當眾問：一個人會孤單嗎？她當場尬笑　

直擊／A-Lin怎麼了！　丁噹突當眾問：一個人會孤單嗎？她當場尬笑　

3小時前

蔡阿嘎地獄梗火力全開！Andy被虧「1個月只領5萬」　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄梗火力全開！Andy被虧「1個月只領5萬」　粿王、館長都被點名

4小時前

薔薔深V登走鐘獎！一轉身「下半身透明」屁股蛋全看光　霸氣開嗆典禮

薔薔深V登走鐘獎！一轉身「下半身透明」屁股蛋全看光　霸氣開嗆典禮

7小時前

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

11/14 23:20

蔡瑞雪「解放蕾絲平口」浴室跳舞！　被拍小蠻腰…15秒片震撼萬人

蔡瑞雪「解放蕾絲平口」浴室跳舞！　被拍小蠻腰…15秒片震撼萬人

1小時前

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

12小時前

男友每30分鐘就說想大便！結果抓包「偷情真相」 袁艾菲：還以為他腸躁

男友每30分鐘就說想大便！結果抓包「偷情真相」 袁艾菲：還以為他腸躁

11/13 11:51

熱門影音

Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉

Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉
Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆
蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名
楊昇達.余祥銓聊「粿王」

楊昇達.余祥銓聊「粿王」
跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒
郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」

郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花

吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花
冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD

冠佑守護19歲女兒小玫瑰　給她很大的自由：音樂上XD
婁峻碩PK曹佑寧撩妹　大輸走心：人的問題XD

婁峻碩PK曹佑寧撩妹　大輸走心：人的問題XD
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

《模仿犯》邱偲琹角逐女配：努力被看見　大尺度遭議論妹妹心疼「妳好堅強」

《模仿犯》邱偲琹角逐女配：努力被看見　大尺度遭議論妹妹心疼「妳好堅強」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

看更多

【火光竄起】九份遊覽車火燒車　車尾冒火瞬間延燒

即時新聞

剛剛
剛剛
29分鐘前36

終止摃龜王！「欸你這週要幹嘛」奪下走鐘大獎　Ariel拍片7年感性發聲

1小時前10

YTR查理倒數9天卸貨感冒！　「自爆不敢吃藥」只喝蜂蜜檸檬水

1小時前30

蔡瑞雪「解放蕾絲平口」浴室跳舞！　被拍小蠻腰…15秒片震撼萬人

1小時前119

走鐘獎完整得獎名單曝光！蔡阿嘎、Joeman全摃龜　最大贏家是他們

2小時前0

百萬YTR金針菇「公開宣傳台灣MV」　驚喜同框張育成、李雅英

2小時前0

直擊／SJ還要唱臺北大巨蛋！　金希澈霸氣發話：我們50年後原地見

2小時前1

楊謹華被公審「我不是好媽媽」自白逼哭全場！　詹子萱目睹崩潰：衝擊我的心

2小時前1

昔嗆走鐘！錫蘭奪2獎項「人缺席典禮」　黃豪平神模仿開砲：未免太廢

2小時前10

愛雅出發韓國出糗！　前48小時才驚覺護照過期：一孕傻三年

2小時前20

台灣第一人！馬士媛《左撇子女孩》 摘斯德哥爾摩影后　追平王菲30年紀錄

讀者迴響

熱門新聞

  1. 走鐘獎完整得獎名單曝光
    1小時前189
  2. 家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光
    3小時前62
  3. 李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對
    11小時前2215
  4. Andy開撕家寧首奪獎
    3小時前465
  5. 直擊／台灣E.L.F.應援太猛！3萬人把大巨蛋變彩虹　SJ東海唱一半哭了
    4小時前10
  6. 直擊／丁噹突問A-Lin：一個人會孤單嗎？當場尬笑　
    3小時前43
  7. 蔡阿嘎地獄梗火力全開
    4小時前225
  8. 薔薔深V登走鐘獎
    7小時前4214
  9. 獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」
    11/14 23:2082
  10. 蔡瑞雪「解放蕾絲平口」浴室跳舞！　15秒片震撼萬人
    1小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合