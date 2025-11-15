走鐘獎完整得獎名單曝光！蔡阿嘎、Joeman全摃龜　最大贏家是他們

記者孟育民／台北報導

第七屆走鐘獎今（15日）在壹電視盛大舉辦，典禮已經圓滿落幕，幾家歡樂幾家愁，完整得獎名單出爐，原本呼聲很高的元老級YouTuber蔡阿嘎、Joeman全摃龜，近期捲入風波的黃明志也與獎項無緣；而Dcard Video成為今年最大贏家，奪下「訪到心坎獎」、「最佳娛樂短影片獎」、「說走就走獎」等3獎。

▲Joeman、蔡阿嘎今年走鐘獎都失利。（圖／翻攝自IG）

完整得獎名單

【金頭腦獎】

音樂家的無聊人生

【哈哈哈哈獎】

多米多羅

【訪到心坎獎】

Dcard Video

【一級玩家獎】

漫遊者

【以食為天獎】

阿辰師

【可以色色獎】

林嘉凌 薔薔

【好好聽音樂獎】

黃大謙

【生命貢獻獎】

Zoebitalk肉比頭

【生活風格獎】

昆蟲擾西吳沁婕

【有夠烙賽獎】

The DoDo man－嘟嘟人

【親手做的獎】

胡子

【無情工商獎】

金魚腦

【運動健身獎】

秋天剩旅行

【說走就走獎】

Dcard Video

【最佳MV獎】

High咖-邱志恆

【最佳攝影獎】

林嘉凌 薔薔

【最佳動畫獎】

鼻妹

【最佳剪輯獎】

壹加壹

【最佳戲劇獎】

搞笑玩家集合囉！Play Boy Station！

【最佳節目獎】

夜市王

【最佳製作人獎】

敏迪選讀

【最佳娛樂短影片獎】

Dcard Video

【最佳情報短影片獎】

干智安

【最佳音樂短影片獎】

High咖-邱志恆

【最佳影響力獎】

錫蘭

【年度最佳影片獎】

錫蘭

【潛力新星獎】

拉麵浪人

【年度個人創作者獎】

Andy老師

【年度團體創作者獎】

欸你這週要幹嘛