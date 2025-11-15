百萬YTR金針菇「公開宣傳台灣MV」　驚喜同框張育成、李雅英

記者郭以柔／綜合報導

韓國百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」來台十年，日前她在社群分享拿到永久居留證的喜訊，並表示將拍攝一支宣傳台灣的MV，希望透過行動表達對台灣的愛，而今（15）日她在頻道公開MV，特別邀請韓籍啦啦隊女神李雅英及棒球選手張育成參與演出，為這支MV增添不少亮點。

▲百萬韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」來台發展已滿十年，製作宣傳台灣MV。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇찐쩐꾸）

金針菇今（15）日在頻道發布MV〈Taipei Love〉，影片中她身穿紅色外套，下身再搭配白色短裙，依序走訪到台北的惠安公園、四四南村、先嗇宮、新莊棒球場、台北表演藝術中心以及饒河夜市，她與眾人一邊隨著節奏邊唱邊跳，同時手上還拿著茄芷袋，以及經典台灣早餐燒餅油條，把台北的獨特文化完美融合進歌曲當中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲球星張育成驚喜現身MV同框共舞。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇찐쩐꾸）

值得一提的是，當畫面來到新莊棒球場時，可見到張育成及李雅英與金針菇同框共舞，為整支MV增加滿滿的話題。此外，金針菇也在影片說明欄分享心情，將台北視為家的她表示，將這份回憶寫進歌詞，並在團隊的協助下完成MV。MV曝光短短不到一天，已經吸引超過十萬的觀看次數，不少粉絲紛紛留言感謝她「把台灣拍得這麼漂亮」，更敲碗「應該要跟航空公司合作吧。」