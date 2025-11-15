楊力州花半年「養AI豬哥亮」！　下指令「你是謝新達」太像真人：祂也是活派

記者蕭采薇／台北報導

為了在紀錄片《高雄有顆藍寶石》重現豬哥亮身影，楊力州透露為了這部片花了半年時間去養AI，給AI的第一個指令就是「你是謝新達！」透過不斷餵養相關資料，「AI豬哥亮」也和本人越來越像。楊力州坦言某天晚上被嚇到，因為AI回答太過真實，楊力州也笑說：「我還有問過它明牌號碼，但它沒回應我。」也笑稱「AI豬哥亮」可能也是「活派」。

▲《高雄有顆藍寶石》以AI重現豬哥亮身影。（圖／金馬影展提供）

談到過去的歌廳秀回憶，黃西田表示，錄影帶出來之後歌廳秀即沒落，之後才進入西餐廳的秀場時代，他笑說當時和余天為了工作，甚至住在藍寶石歌廳內：「我和余天就住在地下室，我睡上舖他睡下舖。」他還透露當時余天與妻子李亞萍根本還不認識。

▲黃西田出席《高雄有顆藍寶石》金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

豬哥亮長子謝順福透露，其實豬哥亮也同意拍攝紀錄片：「他自己也同意啦！我有擲筊問他。」他笑說以前小時候被爸爸帶到秀場的衝擊，就是為什麼好多阿姨穿衣服這麼少，也因此他希望這樣的東西能被保留下來。至於未來會有機會利用AI做出影迷敲碗的《大尾鱸鰻3》，謝順福語帶保留的說：「還不一定唷，這是不能說的秘密！」

▲《高雄有顆藍寶石》導演楊力州（左）、出品人丁度嵐。（圖／記者李毓康攝）

出品人高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，當初找上楊力州拍攝，是覺得他可以拍出最真實的畫面：「藍寶石在台灣演唱會歷史它是斷片的，沒有人去記錄和收藏，我覺得要好好記錄這樣的東西，不然流行音樂為什麼要拍紀錄片？而且這一定要高流來做，會更有時代意義。」

▲豬哥亮長子謝順福《高雄有顆藍寶石》，出席金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

最後，楊力州透露，最可惜的是沒有將黑道畫面放進紀錄片中，因為那是代表當時很重要的影像記憶。丁度嵐也指出，其實劇組有找到當年綽號「黑松」的黑道大佬蔡永常，但沒想到在找到他不久後就離世，令他感到相當可惜，「很多人是不願意受訪，受訪時也不敢說。」