獨／75歲資深藝人方駿現身演唱會　看年輕一代閃兵「真的可惡」

記者葉文正／台北報導

由台北市文化局主辦，台北市演藝工會協辦的「萬華時光 再見與新生」紅包場演唱會，今天在台北市紅樓北廣場舉行，包括方駿、金佩姍、林吟蔚、許仙姬、高群、康龍等藝人，與協會理事長曹雨婷等皆上場演出，重現紅包場文化語老歌芳華，吸引約三百位市民前往觀賞，場面甚是熱烈。

▲方駿75歲演唱仍很有底氣。（圖／記者林敬旻攝）

方駿提到這次是因為協會邀請才會特地過來，「理事長說是過去的紅包場，又是現場演唱會我就過來了，除了參加活動，也來看看老朋友，至於紅包多少，就看協會的良心，我現在也還在115台主持節目，也經營能量水生意，生活不愁吃穿。」

▲方駿出席萬華時光紅包場演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

方駿提到，跟親子生的小女兒現在已念大一了，「我兩任太太生四個小孩，前面三個都婚嫁了，我現在當外公、內公都有，目前有三個孫子，都是孫女，我認為男女都好，但是我很喜歡小孩，所以孫女們都很黏我，我的小女兒，小時候每天都黏著我，我女兒外型也很漂亮，但我不強求她進演藝圈，前面三個小孩也都不錯，能唱歌，但都沒有進這個圈子。」

▲澎恰恰(左)特地來探望師傅方駿。（圖／記者葉文正攝）

方駿也提到不強求小孩進演藝圈的原因，「在演藝圈，不紅的話想紅，紅了之後又想賺錢，現在演藝圈很亂，你看沒有當兵的一堆，我以前都有當兵，我是憲兵，閃兵沒有意思，根本差不了那些時間，你去當兵的那一兩年，能紅到甚麼程度，為什麼要閃兵，真的可惡，沒有意思，男孩子一定要當兵才成熟。」

75歲的方駿身體甚是硬朗，不僅沒有三高，也沒有任何疾病，生活相當自在，他認為要把自己身體顧好，才不會帶給家人煩惱，即便已經過了從心所欲的年紀，仍然開心過日子，今天方駿的徒弟澎恰恰也特地到現場探望師傅，兩人多年情誼從未改變。