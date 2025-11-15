6歲兒、4歲女「驚喜送手作禮物」！白家綺感動：還放我英文名字縮寫

記者潘慧中／綜合報導

白家綺和小5歲的吳東諺2018年結婚後，接連迎來兒子「斗宅」、女兒「朵拉」的誕生，不時會分享育兒點滴。她14日便在社群網站透露，驚喜收到了孩子們的手作禮物，讓她感動直呼：「收到的瞬間真的快被融化。」

▲白家綺收到孩子們送的手作禮物。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



白家綺透露，6歲「斗宅」和4歲「朵拉」特地用姊姊送的珠珠，親手做成串珠手鍊和戒指送給她，「還放了我的英文名字縮寫」，讓她感動不已，「這禮物的含金量，當媽媽的一定懂。」

白家綺感性地說，真正珍貴的從來不是物品價值，而是孩子心裡那份「想要為妳量身打造的幸福」。對她而言，孩子們的手作飾品不只是一件手鍊或戒指，更藏著滿滿心意，「每一顆珠珠、每一種排列都是他們小小的手、用心的表達。」

▲▼6歲「斗宅」和4歲「朵拉」親自做禮物送給媽媽白家綺。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



對此，白家綺有感而發地說，這是身為媽媽最奢侈、也是最甜蜜的幸福，「比名牌更珍貴，每天都被愛包圍」，簡單幾句話表達內心的感動。

