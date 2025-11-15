ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「重機女神」無預警分手
北台灣下周急凍下探14度
陳零九閃兵：當年無知
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

痞幼 黃心穎 希澈 神童 東海 謝侑芯 金希澈 東尼大木

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

李連杰近來公開露面，動作俐落、氣色紅潤，並拍片證明胸口無手術痕跡，但網路仍傳出心臟移植、科技複製等傳聞，引發熱議。（翻攝自微博）

▲李連杰拍片證明胸口無手術痕跡，但網路仍傳出心臟移植、科技複製等傳聞，引發熱議。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

複製人？62歲功夫影星李連杰近來現身公開場合，狀態明顯回春，不僅氣色紅潤，動作俐落，甚至赤裸上身拍片證明胸口無手術痕跡。網路上卻傳出各種陰謀論，包括移植已故少林武僧「秋風」心臟、科技克隆（複製）或替身的說法，引發網友熱議與質疑。

對此，李連杰本人已出面澄清，強調身體健康無大礙，但討論仍持續延燒。而中國知名娛樂評論家宋祖德日前也PO文點出「冒牌貨疑點」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年（2025）8月，李連杰因健康因素住院動手術，曾被媒體拍到面色憔悴、老態明顯，健康狀況一度成為關注焦點。然而近日他在公開場合露面，不僅動作敏捷，氣色紅潤，還特別拍攝影片證明胸口沒有任何手術痕跡，試圖澄清各種外界傳聞。

網路上曾流傳李連杰移植已故少林武僧「秋風」的心臟才得以回春，但李連杰透過影片及社群聲明，直接駁斥傳聞，強調這類說法純屬謠言，呼籲粉絲不要輕信網路流言。

被譽為最帥少林武僧「秋風」邢中平，去年傳出在高速公路車禍身亡，年僅21歲。然而網上卻爆出他生前疑似遭虐殺、活摘器官等恐怖內幕。（翻攝自微博）

▲被譽為最帥少林武僧「秋風」邢中平，去年傳出在高速公路車禍身亡，年僅21歲。然而網上卻爆出他生前疑似遭虐殺、活摘器官等恐怖內幕。（翻攝自微博）

中國娛樂評論家宋祖德則在社群上提出質疑，表示螢幕前的李連杰神態、聲音及口音與過往落差極大，網友也質疑他赤裸上身影片中的手臂有「穿假皮痕跡」，懷疑是否存在科技克隆（複製）或替身，並呼籲警方檢查其身分，引起網友討論。

針對外界質疑，李連杰在影片中表示：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩。」他同時重申身上沒有任何手術痕跡，並補充：「當下是存在的，所以別執著。」語氣中透露對謠言的無奈，並呼籲粉絲理性看待，不要以訛傳訛。


更多鏡週刊報導
最帥武僧秋風心臟遭挖給李連杰？　62歲「奇蹟回春」引爆傳聞！泳池裸上身回應
第2個于朦朧？靈媒曝28歲男神郭俊辰已遇害　疑派替身現身機場！網揪：耳朵臉型都不一樣
「生前求救音檔瘋傳」于朦朧墜樓案越燒越怪　死訊前狗仔早還原現場！微博秒遭封鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

宋祖德李連杰鏡週刊

推薦閱讀

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

2小時前

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

14小時前

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

11/14 12:02

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

4小時前

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

3小時前

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

15小時前

直擊／SJ高喊集體來台灣住！唱到深夜11點　希澈：身為SJ很幸福

直擊／SJ高喊集體來台灣住！唱到深夜11點　希澈：身為SJ很幸福

14小時前

直擊／3萬人坐滿大巨蛋！SJ東海發抖快哭　9人齊牽手：我們回來了

直擊／3萬人坐滿大巨蛋！SJ東海發抖快哭　9人齊牽手：我們回來了

16小時前

直擊／奇景！SJ花車獨寵台灣「全場乖乖坐好」　神童加碼：再繞一圈？

直擊／奇景！SJ花車獨寵台灣「全場乖乖坐好」　神童加碼：再繞一圈？

15小時前

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

11/12 22:30

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

3小時前

直擊／SJ終於站上大巨蛋！金希澈出道神顏再現　3場9萬人創韓團紀錄

直擊／SJ終於站上大巨蛋！金希澈出道神顏再現　3場9萬人創韓團紀錄

16小時前

熱門影音

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫
吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話

吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話
李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了

李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了
楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵
曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案

曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」
NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

看更多

【驚險瞬間】大貨車撞路樹「車箱瞬間解體」！　高雄騎士遭擊落急送醫

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前43

阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

1小時前23

賓賓哥控直播主恐嚇勒索　朴智雨火速回應槓上

1小時前20

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

1小時前27

SUPER JUNIOR大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭

1小時前76

汪小菲餐廳出事了！一票消費者「腹瀉到沒力」 美國衛生局勒令停業

2小時前0

愛雅懷孕6個月與老公飛首爾　體力好逛東大門到半夜3點

2小時前71

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

3小時前30

只差2歲！孔劉收劇組老么禮物心碎：我是叔叔，宋慧喬卻是姐姐嗎

3小時前63

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

3小時前1026

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」
    2小時前141
  2. 獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」
    14小時前82
  3. 正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實
    11/14 12:022813
  4. 鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光
    4小時前163
  5. 孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！
    3小時前2026
  6. 「重機女神」痞幼無預警宣布分手！
    15小時前3018
  7. 直擊／SJ高喊集體來台灣住！唱到深夜11點　希澈：身為SJ很幸福
    14小時前16
  8. 直擊／3萬人坐滿大巨蛋！SJ東海發抖快哭　9人齊牽手：我們回來了
    16小時前202
  9. 直擊／奇景！SJ花車獨寵台灣「全場乖乖坐好」　神童加碼：再繞一圈？
    15小時前6
  10. G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝
    11/12 22:30108
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合