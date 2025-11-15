螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

▲李連杰拍片證明胸口無手術痕跡，但網路仍傳出心臟移植、科技複製等傳聞，引發熱議。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

複製人？62歲功夫影星李連杰近來現身公開場合，狀態明顯回春，不僅氣色紅潤，動作俐落，甚至赤裸上身拍片證明胸口無手術痕跡。網路上卻傳出各種陰謀論，包括移植已故少林武僧「秋風」心臟、科技克隆（複製）或替身的說法，引發網友熱議與質疑。

對此，李連杰本人已出面澄清，強調身體健康無大礙，但討論仍持續延燒。而中國知名娛樂評論家宋祖德日前也PO文點出「冒牌貨疑點」。

今年（2025）8月，李連杰因健康因素住院動手術，曾被媒體拍到面色憔悴、老態明顯，健康狀況一度成為關注焦點。然而近日他在公開場合露面，不僅動作敏捷，氣色紅潤，還特別拍攝影片證明胸口沒有任何手術痕跡，試圖澄清各種外界傳聞。

網路上曾流傳李連杰移植已故少林武僧「秋風」的心臟才得以回春，但李連杰透過影片及社群聲明，直接駁斥傳聞，強調這類說法純屬謠言，呼籲粉絲不要輕信網路流言。

▲被譽為最帥少林武僧「秋風」邢中平，去年傳出在高速公路車禍身亡，年僅21歲。然而網上卻爆出他生前疑似遭虐殺、活摘器官等恐怖內幕。（翻攝自微博）

中國娛樂評論家宋祖德則在社群上提出質疑，表示螢幕前的李連杰神態、聲音及口音與過往落差極大，網友也質疑他赤裸上身影片中的手臂有「穿假皮痕跡」，懷疑是否存在科技克隆（複製）或替身，並呼籲警方檢查其身分，引起網友討論。

針對外界質疑，李連杰在影片中表示：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩。」他同時重申身上沒有任何手術痕跡，並補充：「當下是存在的，所以別執著。」語氣中透露對謠言的無奈，並呼籲粉絲理性看待，不要以訛傳訛。



