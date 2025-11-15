阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

記者潘慧中／綜合報導

《11點熱吵店》最近討論投資話題，代班主持人阿Ken便分享自己在疫情期間投資波音股票的心路歷程，從一度被套牢長達5年，到最後奇蹟解套翻紅，羨煞在場所有人。

談到買進波音股的時間點，阿Ken坦承是在疫情期間，由於有不少班機停飛，造成航空股重挫，「航空業都跌，我就想說就花一點點，也不多，然後我就投那個波音。」

沒想到阿Ken買進後，該公司因為出了不少狀況，股價一路下跌。但出乎意料的是，從2020年持有到現在，他終於看到轉機，「它漲回來了！」

事實上，阿Ken今年剛砸下7位數開店，地點選在一級戰區台北車站，由於甜甜圈都現做，每天能供應的數有限，造成排隊人潮絡繹不絕。雖然後來有收到很多人邀約開分店，但他都先婉拒，「我先前不管是藝人朋友或是商家的老闆，我自己的感覺是希望把品質顧到最好，一旦店多控管能力就要很強才行，如果沒有到又去做，那可能品質就會下降，消費者是不樂見這件事。」