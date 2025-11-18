11月18日星座運勢／牡羊突破更有發展 巨蟹繼續努力「只缺臨門一腳」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：加強組織凝聚
感情：獲得情感安慰
財運：有付出有收穫
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：親手打造機會
感情：回憶過往情事
財運：心中自有分寸
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：充分激發活力
感情：相愛絕對不難
財運：有效減少稅負
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：保持熱情激情
感情：愛情猛烈如火
財運：研究投資建議
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：盡力做到最好
感情：遇見真實伴侶
財運：出現貴人好運
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：正確合理判斷
感情：美好時光浪漫
財運：止血恢復好運
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：喜歡改變困難
感情：分享未來計畫
財運：只缺臨門一腳
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：射手
天蠍座 ♏
工作：改變帶來希望
感情：化解兩人紛爭
財運：積極追求財務
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：改變現實視角
感情：愛情更加燦爛
財運：清空之後成長
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：專業成為專家
感情：充滿愛與關懷
財運：突破更有發展
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：眼光精準明確
感情：解決意見不合
財運：止血彌補虧損
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：處女
射手座 ♐
工作：團隊提升士氣
感情：付出心力經營
財運：重大消息出現
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：天蠍
