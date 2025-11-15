KID主持《玩很大》被批「對來賓兇」！釣出本尊還原真相：其實還好啦

記者潘慧中／綜合報導

《瘋神無雙》班底黃逸祥綜藝效果十足，吸引不少工作找上門。近日格外引起討論的是，他上《綜藝玩很大》的節目播出後，引來部分網友留言說「KID哥對他兇」，他連忙發文解釋，「其實還好啦！綜藝節目表演本來也就有『捧哏』和『逗哏』，我的人設又是比較容易被吐槽的，其實這就只是製造效果而已，大家不用緊張！」

▲逸祥回應網友罵KID對他兇一事。（圖／翻攝自Instagram／yixiang2474）



談起與KID的認識，逸祥透露他是透過Circus開始注意到對方，「10幾年前我們算蠻常在綜藝節目遇到，記得上《國光幫幫忙》的時候，我們都是那種被摔被打的角色。後來KID哥成為了綜藝玩很大的主持人，等級就不一樣了，但不變的是，他依然保持初心，待人和善」

KID不只贊助逸祥穿自創的服飾品牌，還會招待他吃自營的火鍋店，「真的非常照顧，我在IG上的文章，他也會時不時地按讚留言，都有默默關心我。」逸祥滿懷感恩地說道。

▲▼《玩很大》不時會看到逸祥的身影。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923、yixiang2474）



最令逸祥感動的是，之前送結婚喜帖到KID家時，對方把他留下聊天，「那天我們聊了從節目、工作到人生，甚至聊到婚姻。」他說，KID給他的感覺不像前輩，更像是一位真心替他著想的朋友，「我感受到他是那麼的真誠，希望我可以更好，那天離開他家的時候，我感受到滿滿的溫暖。」

最後，逸祥向粉絲及KID表達感謝：「謝謝大家一直以來的支持，也謝謝KID哥這些年對我的照顧，希望未來還有機會，一起在鏡頭前帶給大家歡笑！」

逸祥IG全文：

