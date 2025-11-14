陳零九閃兵「認當年無知」　駁關機、態度差：現在的我深刻反省中

記者王靖淳／綜合報導

歌手陳零九今年5月因閃兵風波暫停演藝工作至今，今（14）日他在社群發布長文，坦言自己「深刻反省中」，並承認「當年的無知之舉」。貼文一出，立刻掀起討論。

▲陳零九。（圖／翻攝IG／ninetheory_official）



陳零九強調之所以會在此時發聲，是因為事件從一開始就出現許多不實報導，讓他不得不出面澄清。首先，他否認關機不接電話的指控，強調自己當時是開勿擾模式，並非刻意逃跑，「警方持有我家的搜索票，請問在這種情況下，我怎麼可能逃跑？我是本來就在朋友家，不是發生事情後才躲到朋友家。是警察到了我家發現我不在，才聯絡我。警方打了許多通電話，開勿擾模式的第一通本來就會轉接語音信箱，我並不是刻意不接，我看到未接來電就立刻聯繫警方了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對被指控「細節模糊不清」、「犯後態度不佳」等事，陳零九澄清自己在整個過程中完全配合，並把所有知道的內容都交代得清楚明白。至於被爆出因態度不佳，將被求刑一年以上等指控，陳零九怒轟這是嚴重錯誤，並表示檢察官所說的一年以上，是指他常備役役期是一年以上，而非刑期，並要外界別再自行解讀。

▲陳零九發文。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）

最後，陳零九自知錯誤已發生，目前正在深刻反省，同時也表示：「只是我明白這些情緒並不能改變什麼，日子還是要繼續，現在的我坦然面對」，並坦言自己對工作夥伴感到愧疚。不過，他也強調雖然目前暫停所有演藝人員身份相關的活動，但自己不會停止創作音樂，「寫下自己人生發生的任何事是我一直在做的事。」