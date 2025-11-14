趙露思前東家爆倒閉危機！　「5大股東全退」公司急發聲駁謠言

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星趙露思和前經紀公司銀河酷娛鬧翻，她在9日舉辦生日見面會時，正式宣布與銀河酷娛解約。然而，銀河酷娛今（14）日無預警傳出面臨倒閉的危機，消息一出立刻登上微博熱搜，引發熱烈討論。為此，銀河酷娛發聲了！

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，趙露思的前東家銀河酷娛被爆出原先持股的上海雲鋒新呈投資中心、北京創時信和科技有限公司等5家公司，竟全都退出了股東行列，同時還有多名董事卸任。

▲銀河酷娛驚傳倒閉，登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

面對網路上排山倒海而來的揣測，銀河酷娛在稍早緊急發布聲明，駁斥外界傳聞。公司在文中表示，「我司所有業務均正常開展，股東的股權變動系正常商業行為」，並向散播謠言者下達最後通牒，「司將通過一切法律途徑堅決追究造謠者、惡意傳播者的全部法律責任。」

▲銀河酷娛發布聲明。（圖／翻攝自微博／銀河酷娛傳媒）

此外，趙露思的新東家是虎鯨娛樂，新經紀人也被曝光是曾任銀河酷娛CEO的李煒，兩人關係密切，李煒是她的伯樂，8年前挖掘她進入演藝圈，李煒在2023年離開銀河酷娛後，2024年趙露思跟著離開，兩人如今重新建立經紀合作，李煒也替她主辦這次的生日會，她在活動中更哽咽感謝李煒一路以來的支持，讓她能夠重回舞台。