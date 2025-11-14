修杰楷閃兵遭起訴「賈靜雯近況曝光」　微博53字發文洩心境

記者王靖淳／綜合報導

藝人修杰楷捲入閃兵風波，上個月在拘提後認罪，新北檢今（14）日再度起訴12人，包含坤達、修杰楷、陳柏霖等人均遭起訴求刑2年8月，消息曝光後引發熱議。為此，修杰楷的老婆賈靜雯目前人在大陸拍戲，稍早她在微博發布一篇53字的貼文，不過隻字未提對於老公遭起訴的看法，而是分享自己新戲殺青的心情。

▲賈靜雯目前人在大陸拍戲。（圖／翻攝自微博／賈靜雯）

賈靜雯發文宣布自己拍攝的新戲《紫色大麗花》已正式殺青，她在文中興奮地寫下：「紫色大麗花殺青，紫色大麗花陣容官宣，帶著刺生長，迎著光綻放，靜待書寫，期待綻放的辛麗花！與你共赴一場『花』樣之約～紫色大麗花」，並在文末附上多張極具氛圍感的劇照，貼文一出，立刻引來大批粉絲朝聖按讚。

▲賈靜雯發文。（圖／翻攝自微博／賈靜雯）



此前，賈靜雯上個月21日才透過經紀公司回應老公修杰楷閃兵遭拘提一事，她強調「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任」，只是因為事發突然「檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇」，讓人在外地的她相當擔心。為此，警方事後也發聲澄清，還原當時情況，表示當時是保母應門，修杰楷隨後與孩子從房內走出。警方在說明來意、並確認保母已將孩子帶回房間後，才在家門外的樓梯間，將換好衣服的修杰楷上銬，未讓孩子目睹過程。