幫Miley Cyrus、Lizzo伴奏！全才製作人cool nel d新作　靈感來自落日飛車

來自美國明尼亞波里斯的全才製作人cool nel d，14日推出全新Lo-fi專輯 《reel mu$ic》。他是多樂器演奏家「Nelson Devereaux」的全新創作身份，並曾為「流行天后」Miley Cyrus、葛萊美得主Bon Iver、Lizzo與9m88等知名音樂人擔任演奏與製作。

▲全才製作人cool nel d，推出全新Lo-fi專輯 《reel mu$ic》。（圖／夕陽音樂提供）

這張專輯誕生於他因巡演中斷而重拾創作熱情的時期，融合節奏取樣、實驗聲響與自由即興精神，打造出一個跨越爵士、電子與夢幻質地的聲音世界。出生成長於威斯康辛州的他，8歲開始吹奏薩克斯風，深受密爾瓦基與芝加哥爵士場景影響。十幾歲便開始公開演出，長年浸潤於即興與現場音樂文化。

作為職業樂手，他合作的對象包括Bon Iver、Lizzo、Craig Finn、The Hold Steady、Mild High Club、Jungle、Paul Cherry、雷頓狗（Layton Wu） 與9m88等人，近期更在Miley Cyrus專輯《Something Beautiful》單曲〈More To Lose〉中擔綱薩克斯風獨奏。

首張個人演奏專輯《reel mu$ic》的誕生源於兩年前一次巡演取消，讓cool nel d被迫留在家中，意外開啟了純粹為自己創作的旅程。沒有規則、沒有期待，只為了音樂的樂趣。他笑說，這段宅錄時光重新喚醒了創作熱情。

直到 2025 年聽見落日飛車新專輯《Quit Quietly》，那股「讓音樂再次活過來」的感覺令他一口氣完成整張作品，並僅將試聽版傳給落日飛車主唱國國。cool nel d 表示：「謝謝夕陽音樂願意相信這張作品。這是最純粹的我，而且我是幸運的。」而這張專輯也透過落日飛車的廠牌夕陽音樂正式發行。

整張專輯由 cool nel d 在家中錄音室親自完成作曲、錄音與混音，最終於柏林完成母帶製作。靈感汲取自Yellow Magic Orchestra、坂本龍一、Mort Garson、Aphex Twin、Mild High Club等音樂人，融合空靈旋律與電影般的聲音設計，打造出既夢幻又具實驗精神的聲音宇宙。

cool nel d 將《reel mu$ic》形容為「功能性音樂 (functional music)」，能融入人類日常生活、自然流動的音樂。他表示，這是一張屬於網路時代的作品，能存在於數位世界的每一個角落，也能成為日常背景的聲音陪伴，他更提到：「這張專輯不為任何人，也不為市場，只為讓音樂重新活過來。」

2025年11月對cool nel d而言意義非凡，除了新專輯問世，他也迎來了女兒的誕生。專輯中曲目〈5〉是一首獻給家中新成員的溫暖問候，數字「5」象徵他與太太、女兒及兩隻貓的總和。曲中音色延續他為Bon Iver巡演時的氛圍感，也寄託了他對主創 Justin Vernon 當年鼓勵的感謝。

另一首〈jazzyinfluencer〉則以反串方式幽默諷刺「爵士網紅」文化，呈現他對短影音世代的調皮觀察。而他最喜愛的片段之一，來自〈supergrunge〉的尾段，使用他從泰勒絲合作鼓手JT Bates收藏的60、70年代古董老鈸錄製，營造出渾厚低頻的能量感。《reel mu$ic》現已全面登上各大數位音樂平台。