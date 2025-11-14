尹昭德拜了《西米樂》激瘦3公斤！　曝「告別台詞」親手改：睡一半爬起來寫

記者蕭采薇／台北報導

台視八點檔《寶島西米樂 傳承》劇情出現重大轉折，尹昭德飾演的「梅樹師」因病離世，感動無數觀眾。劇中他在生命的最後，完成對春燕（何宜珊飾）與中和（盧彥澤飾）的祝福證婚與妻女告別，真摯演出讓觀眾心。

▲《寶島西米樂》劇情迎來重大轉折，尹昭德飾演的「梅樹師」病逝，令觀眾不捨。（圖／台視提供）

尹昭德為了呈現角色後期的病容，特地花一個月時間降低澱粉攝取、便當只吃菜，成功減重3公斤。他笑說：「總是要先說服自己，才有辦法說服觀眾。」不僅如此，尹昭德也透露與家人告別的台詞是自己親自將劇本改寫，甚至睡覺到一半突然想到就趕快起來寫。

▲尹昭德（左）為了呈現劇中病容，特地減重3公斤。（圖／台視提供）

他表示：「這段時間的相處很愉快、溫馨，我們真的很像一家人。能遇到這個角色和這一群人，我覺得好精彩，但也好累喔！每天被台詞追著跑。」更透露拍攝殺青戲前一晚，還因為壓力太大做了惡夢。

▲《寶島西米樂》尹昭德（中）卸下梅樹師角色，讓觀眾十分不捨。（圖／台視提供）



黃瑄感性表示：「昭德哥很溫暖、細心地照顧現場每一個人。他把自己溫文儒雅的氣質融入梅樹師，是我們大家的精神領袖。」同劇演員盧彥澤、何宜珊、蔡祥、王盈凱、陳玹宇等人也都難掩不捨情緒，眼淚不斷飆出眼眶，盧彥澤多次擁抱尹昭德表達感謝。何宜珊一邊補妝，情緒依舊激動，表示：「我再哭要補不完了！」

▲《寶島西米樂》尹昭德離世場景令觀眾鼻酸。（圖／台視提供）



為感謝他在劇組中的付出與溫暖，演員們特地送上刻有「梅」、「寶」字樣的客製化頂針作為紀念，讓他收到當下又是一陣感動。黃瑄為了打破大家感傷的氣氛，特意開玩笑說：「你有看到裡面有刻字嗎？要不要拿老花眼鏡？」

▲尹昭德（左4）戲份殺青，同劇演員們不捨，送上頂針作為紀念。（圖／台視提供）

收到禮物的尹昭德感動表示：「這個戲很特別，它不是一個人的戲，是一家人、一間店的戲，不是一個人好就好，是大家都要一起好，同舟共濟。」尹昭德卸下「梅樹師」角色，他回憶拍攝最後一場戲時，回頭望向西服店，滿懷不捨：「那一刻就像跑馬燈，所有回憶一幕幕浮現。」《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。