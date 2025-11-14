坤達遭起訴2年8個月　復工《玩很大》生變　憲哥「內心要充分悔過」

記者葉文正／台北報導

針對坤達涉閃兵被起訴2年8個月、復工《綜藝玩很大》恐生變，吳宗憲表示：「還是要看實際的狀況啊，年輕時候不懂事的行為，也希望大家可以多多的見諒，內心有充分的悔過之意就可以，繼續努力為社會服務才是真諦。」

▲坤達演藝事業遭受前所未有的重創。（圖／記者周宸亘攝）

男團「Energy」坤達在《綜藝玩很大》到加拿大時，因涉及閃兵案而停錄返台，接受警方拘提，日前個人、團體工作全面暫停。《綜藝玩很大》未來動向備受關注，原製作單位陸續找小鐘、柯有倫與小刀等代班；然而風波不到一個月，傳出坤達確定要回歸錄影，就此同時，判決下來2年8個月對坤達來說相當不利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲(中)認為坤達要深切反省，繼續服務社會。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



藝人王大陸今年2月間爆出找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，檢警分別於5月、10月展開第二波、第三波搜索行動，包括陳零九、威廉、陳大天、陳柏霖、修杰楷、Energy坤達以及書偉等知名藝人均被拘提到案。新北檢繼6月第一波起訴28人後，今再起訴12人，其中包括坤達、修杰楷、陳柏霖等人均在名單內，並求刑2年8月。



而對於遭到起訴，坤達經紀人回應：「深切反省，一切配合司法。」但包括演唱會與綜藝節目錄影等等，恐怕都會出現變數，面對過年前要積累大量存檔，也是雪上加霜的消息。