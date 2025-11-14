寇乃馨親夫妻明算帳！　「3小時2100萬」跟黃國倫共創金流

記者葉文正／台北報導

「活動主持女王」寇乃馨近年成功斜槓轉戰直播帶貨，曾在海內外直播近600場的她，締造出月營業額高達2億的超狂業績！近日這位「直播天后」宣告加盟頂流直播電商龍頭「VANNISE溫倪詩」，雙方強強聯手打造了一場國際知名品牌的「封館」直播，3小時就創造破2100萬的驚人業績，直播女王超強銷售實力果真名不虛傳。

▲寇乃馨(左)與黃國倫夫妻帳算得很清楚。（圖／溫倪詩提供）

對於再披戰甲重回直播頂流一事，寇乃馨坦言，她曾經真的被直播累怕了⋯她曾直播到上吐下瀉，聲帶水腫兩年，內分泌大失調⋯這兩年她本想減少工作，多花時間陪伴父母享天倫，也陪著老公黃國倫巡迴各地傳福音，至今夫妻倆已舉辦近400場福音分享音樂會，更積極參與許多慈善公益，希望透過實際愛心捐款，分享上帝的愛！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲寇乃馨(左)與黃國倫夫妻一起做公益。（圖／溫倪詩提供）

沒想到上帝巧安排，讓黃國倫寇乃馨遇上了「溫倪詩」這個一見鍾情的優質合作對象！與直播電商龍頭「VANNISE溫倪詩」深度牽手合作，也是因為公益而更相知相惜，當Vannise溫倪詩邀請黃國倫寇乃馨夫妻倆為「瑪利亞基金會」進行公益直播募款，短短半小時就在直播上募得500萬善款時，夫妻倆深深被溫倪詩的粉絲們震撼感動，不但當場慷慨加碼又捐出了100萬，更堅定了雙方合作的決心。

▲寇乃馨與直播團隊。（圖／溫倪詩提供）

溫倪詩創辦人邱子軒（Tony）非常欣賞寇乃馨的直播實力：「乃馨姐是親身拼過幾百場直播實戰的明星，她的控場節奏自然流暢，對產品熟悉到如數家珍，與粉絲互動暖心，讓黏性高的V粉們都很信任她！」而寇乃馨也大讚VANNISE 溫倪詩的70萬V粉優質又識貨，最難得的是創辦人邱子軒年輕卻目光遠大，他會全力爭取「和品牌共好」的寵粉方案，加上Vannise溫倪詩專業的直播數據分析能力，能精準指揮直播現場的節奏，讓明星直播起來，可以既吸睛又不拖拍跑調！