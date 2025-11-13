快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發聲明撇清「不知情被牽連」譴責出軌

記者孟育民／台北報導

范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌，除了揭露王子（邱勝翊）背叛與他妻子偷情，週刊13日驚爆粿粿暫住胡釋安家，胡釋安暗助兩人相約。對此，胡釋安稍早發出3點聲明，承認家裡確實有讓粿粿暫住，但事前並不知情，強調在透過范姜得知真相後，已向他說明清楚立場及感受，並譴責感情不忠行為，「本人是在事後經透過范姜彥豐才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助。走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。」

▲昔日一同去美國玩，胡釋安已切割粿粿 。（圖／翻攝自Facebook／Meigo粿粿）

胡釋安完整聲明：

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於近期部分媒體及網路針對本人涉及江瑋琳女士與范姜彥豐先生問婚姻之不實報導及臆測,已嚴重損害本人之名譽,特此發表嚴正聲明如下：

一、本人當時基於與友人江瑋琳女士的友情，在被告知其需要空間「處理離婚事宜並冷靜，且其配偶范姜彥豐先生知情之前提下，經本人女友同意後，短暫提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處。本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。

二、本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。本人是在事後經透過范姜彥豐才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助。

三、在此事件中，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人「知情包庇」，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。本人謹此聲明,請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實臆測、影射或渲染報導,並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體為本人任何捕風捉影之不實報導，本人都將蒐證並交由律師處理。