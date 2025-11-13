孩子剛滿月「老公鬧離婚逼我簽協議書」！咪咪身心俱疲：憑什麼

記者潘慧中／綜合報導

咪咪最近上節目坦言小孩當初剛滿月時，曾與老公Paul（朱柏仰）爆發激烈衝突，「鬧離婚，Paul逼我簽離婚協議書。」而Paul也首度還原當時狀態，他承認當時因經濟壓力、情緒低潮才做出衝動之舉，「那時候真的很難過。」

▲咪咪坦言Paul曾和她鬧離婚。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



咪咪透露當時剛生下第一胎，還沒有當媽媽的經驗，唯一能做的就是沒日沒夜的照顧小孩。未料，Paul某天下班回家，聽到孩子大哭竟對她說：「妳連一個小孩都沒辦法搞定，那妳能做什麼呢？」

▲咪咪解釋當時有憂鬱症的人其實是Paul。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



這些話讓已經身心俱疲的咪咪很不開心，「你憑什麼講我這些？小孩我在生也我在顧！」結果Paul聽完更生氣了，「難道我沒有顧嗎？妳看他那尿布都滿了，妳為什麼不換！」

▲▼咪咪當時已身心俱疲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



發生爭執的同時，自然會脫口一連串的氣話，沒想到Paul還說出「那就離婚」這樣的話，隔天甚至掏出離婚協議書，連岳父岳母都通知了。咪咪傻眼歸傻眼，當時仍堅持不離婚。

▲Paul還拿離婚協議書給咪咪。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



對此，Paul坦承當時是他做得不對。而之所以會產生那樣的情緒，是因為那時剛搬家，小孩出生後，「經濟負擔忽然變很重，事業也還不穩定，有時奶粉錢都不一定湊得出來，講白一點，那時候還要去借錢。」

▲Paul還原當時情緒失控的原因。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



但Paul澄清，那張離婚協議書不是真的，只是咪咪當下沒有仔細看內容，才沒發現那是一張假的離婚協議書，「因為臉拉不下跟她道歉。」