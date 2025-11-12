3C平板入侵…所有玩具「集體嚇爛」　《玩具總動員5》回歸日曝光

記者黃庠棻／台北報導

皮克斯正式推出《玩具總動員5》的首支前導預告與全新海報，在預告中包裹打開的瞬間，讓所有玩具集體「皮皮挫」的到底是何等厲害人物。原來這次玩具陷入3C危機，粉絲將首次見到全新角色「莉莉板」，一款高科技、青蛙造型的智慧平板玩具，有了這個新寶貝，是誰還需要玩具呢？

▲《玩具總動員5》確定回歸。（圖／迪士尼提供）



湯姆漢克斯再度回歸《玩具總動員5》，為忠誠的牛仔胡迪配音；提姆艾倫也繼續為巴斯光年獻聲；瓊庫薩克再次化身活力滿滿的牛仔女孩翠絲；東尼海爾也回歸為手工玩具叉奇配音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《玩具總動員5》確定回歸。（圖／迪士尼提供）

另外驚喜獻聲的還有康納歐布萊恩，將飾演如廁訓練科技玩具「Smarty Pants」，而本次玩具最大威脅則是由葛莉塔李為莉莉板配音。

▲《玩具總動員5》確定回歸。（圖／迪士尼提供）



《玩具總動員5》由奧斯卡獎得主安德魯史坦頓執導，他的作品有《瓦力》、《海底總動員》、《海底總動員2：多莉去哪兒》等，肯娜哈里斯擔任聯合導演，並由《青春變形記》、《瓦力》、《海底總動員2：多莉去哪兒》的林賽柯林斯製作。

▲《玩具總動員5》確定回歸。（圖／迪士尼提供）



導演安德魯史坦頓與聯合導演肯娜哈里斯表示「探索我們熟悉的玩具夥伴們，面對現今科技世界會有什麼反應，這是一段既搞笑又動人的旅程。我們非常興奮能與觀眾分享這第一個搶先畫面。」《玩具總動員5》將於2026年6月上映。

▲《玩具總動員5》確定回歸。（圖／迪士尼提供）