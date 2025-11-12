謝展榮18歲「半工半讀」經濟獨立！爸謝祖武揭背後原因：很佩服他

記者黃庠棻／台北報導

57歲男星謝祖武出道演藝圈40年，尤其代表作《麻辣鮮師》仍是許多人心中的經典台劇，兒子謝展榮也「繼承衣缽」踏入演藝圈，更憑藉戲劇處女作《有生之年》奪得金鐘獎最佳新人獎，今（12）日他擔任介惠基金會「歲末傳愛」的代言人，也分享了與兒子互動的過程。

▲謝祖武、謝展榮日前擔任第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮頒獎人。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

談到父子倆在金鐘60合體頒獎的過程，謝祖武透露兩人只練習過一次就上台，在典禮的後台都在各自整理禮服，謝展榮甚至在通電話聯繫隔天的通告行程，直呼「聊天時間沒有太多」，父子兩人都各自把詞背好就直接到現場合作，笑說「很榮幸跟他一起共事」。

▲謝祖武擔任介惠基金會「歲末傳愛」大使。（圖／記者湯興漢攝）

講到兒子謝展榮，謝祖武笑說父子倆在家是血濃於水的家人，但只要一踏出門外「就是互不隸屬的兩個男演員」，上一次合作是在金鐘獎，上次見面就是帶貓咪去打預防針，不過他私底下還是會看兒子的作品，大讚「他《接住流星的人》跟柯叔元好像父子喔」。

▲謝祖武擔任介惠基金會「歲末傳愛」大使。（圖／記者湯興漢攝）

謝祖武也透露自己在謝展榮18歲時就讓兒子經濟獨立，他表示「不是都沒有資助啦，他以前的壓歲錢都有給他」，但笑說「不過這些錢面對通膨顯然有點不夠」，對於兒子半工半讀相當佩服，就連學費都是自己湊出來的，直言「，沒有不想幫，是他說他可以，因為年輕人好面子嘛」。

▲謝祖武、謝展榮日前擔任第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮頒獎人。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

此外，謝展榮因為帥氣的外型，被許多網友大讚是「很多男神的綜合體」，謝祖武聞言坦言自己沒有看到討論，開玩笑說「不會看另一個男演員的評論，我覺得很尷尬，他也不會叫我男神，只會叫我爸」，但仍開心直呼「真的有人評論他喔？很棒！」