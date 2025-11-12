「最美星二代」韓菲常被說太無趣！私下真實性格曝：這就是我的叛逆

記者潘慧中／綜合報導

韓菲是王中平、余皓然的女兒，仙氣亮眼的美貌讓她在出道前就擁有「最美星二代」的稱號。不時會和粉絲分享心情的她近日便坦言，從小到大常被評論「太乖」、「太正經」、「好無趣」，讓她一度滿頭問號，「每次總想為自己平反些什麼，但隨即又想，我要如何在這樣短時間內向別人證明些什麼呢？」面對外界的標籤，她學會用淡然的方式應對，「好像說什麼都不是也毫無意義，於是總笑笑著說『會嗎？』」

▲韓菲常被說好無趣。



韓菲有感而發地說，或許是因為現代社會的節奏越來越快，讓人們幾乎被迫在短時間內「有效率地展示自己」，但她認為，這容易讓人失去真誠交流的能力，「一旦人和人之間的相處都建立在有目的性的自我表現和自證上，就會喪失許多人際交往中最純粹、最真實的本質。於是誰也沒真正聽進誰說的話，誰也沒真正了解誰，這是我覺得最恐怖的社交狀態。」

▲▼韓菲模樣清純。



談到性格與成長歷程，韓菲坦言自己「總是對許多事抱持過於樂觀、理想化的心態」，也曾懷疑這樣是否太固執或不知變通，但她選擇堅持初心，「即便被誤會、被不看好、被貼上一些片面的標籤，也能發自內心的相信、愛自己，並以自己的方式和步調做自己。」

對於未來，韓菲表示並不強求一定要成為誰，也不排斥改變，「我不知道自己有一天會不會改變，或其實已經在慢慢改變了，但希望自己在不同人生階段的每個當下，都能對當下的自己誠實。」

▲韓菲很有自己的想法。



韓菲強調，只要真誠面對自己，就不怕別人的眼光，「理直氣壯的在內心吶喊——我覺得我是個超級有趣的人！」她笑說，這樣的自我肯定，不是驕傲，而是一種屬於她的「叛逆」。

韓菲IG全文：

「你太乖了」、「你太正經了」、「你好無趣呀」

從小到大經常聽到諸如此類的評論，每次總想為自己平反些什麼，但隨即又想，我要如何在這樣短時間內向別人證明些什麼呢？應該說，一定得在短時間內把各個面向的自我都捧出來才能向別人證明自己不如表面看起來那樣單一嗎？好像說什麼都不是也毫無意義，於是總笑笑著說「會嗎？」

也許在步調愈來愈快速的環境下必須要有效率的向外界展現自我才能被大家看見自己的更多可能性，但總覺得一旦人和人之間的相處都建立在有目的性的自我表現和自證上，會喪失了許多人際交往中最純粹、最真實的本質，於是誰也沒真正聽進誰說的話，誰也沒真正了解誰——這是我覺得最恐怖的社交狀態。

總是對許多事抱持過於樂觀、理想化的心態，也想過自己是否太固執、太不知變通，但果然還是想堅信自己所堅信的一切。我不知道自己有一天會不會改變，或其實已經在慢慢改變了，但希望自己在不同人生階段的每個當下，都能對當下的自己誠實。即便被誤會，被不看好，被貼上一些片面的標籤，也能發自內心的相信、愛自己，並以自己的方式和步調做自己。

理直氣壯的在內心吶喊——

「我覺得我是個超級有趣的人！！！」

我想這就是我的叛逆