黃品源22歲正妹女兒自爆「腎臟感染險喪命」　送急診遭醫生警告

歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱（Edelyn）目前在美國發展音樂事業，近日卻突發文透露，自己因「腎臟感染」治療超過一週，病情一度惡化到醫生警告「你當時可能會死」，「難以言喻每天都在痛苦中掙扎的感覺，晚上連呼吸都困難，感覺自己瀕臨死亡！」

▲▼黃品源女兒黃懷萱因腎臟感染送醫險喪命。（圖／翻攝黃懷萱IG）

黃懷萱自曝與腎臟感染奮戰了一個多禮拜，後來情況危急，她先是去了緊急救護中心，但最終還是被送進了急診室，直到昨晚才出院，也因為她身體尚未完全康復，決定取消所有演出和11月的工作，將精力完全放在身體和心理的恢復上，她呼籲粉絲要好好照顧自己，珍惜所擁有的一切。

除了病痛的折磨，黃懷萱也透露在治療過程中飽受驚嚇，她發布了一張電腦斷層掃描機器的照片，心有餘悸地表示，在掃描過程中，因為靜脈注射的管線沒有放好，導致她的靜脈在機器內「幾乎爆裂」，現場流了很多血，她描述當時「極度痛苦」到大聲尖叫求助，更直言：「我以後再也不想做電腦斷層掃描了。」

對於女兒的病情，黃品源報平安表示：「非常感謝關心，還好啦！急診而已沒有住院，已經在家休息了。」