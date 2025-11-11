八點檔女神當眾剃光頭「歌仔戲天后下第一刀」　53歲方馨揭敬業原因

記者黃庠棻／台北報導

53歲女星方馨出道多年，因精湛演技在多部戲劇中深受觀眾喜愛，代表作有《娘家》、《夜市人生》、《女力報到》系列台劇等，近日她的新戲《鳩摩羅什‧千年一譯》才開鏡，她就決定敬業地為戲落髮，直接理成大光頭。

▲方馨（右）為戲落髮。（圖／民視提供）

為了新戲《鳩摩羅什‧千年一譯》，方馨今（11）日決定把一頭秀髮剃掉，由「歌仔戲天后」唐美雲幫她剃下第一刀，她分享心情「其實我做好心理準備很久，真正那刀剃下去還是覺得回不去了，之前聽說不是一般人可以剃頭的，我不是犧牲，我是非常感恩。」

▲方馨為戲落髮。（圖／民視提供）

為戲落髮的方馨並不覺得犧牲，但身邊閨蜜替她落髮感到可惜，幸好她個性反骨，笑說「人家越說可憐，我越覺得我很好」，好友簡沛恩、樓心潼都送了漂亮假髮當作禮物，她直言「之前去霧頭皮，讓頭髮看起來比較多，很怕（剃髮後）像癩痢頭，50歲之後一直掉頭髮，其實我也滿煩惱，一直染髮也傷身體，藉這個機會剃光也滿好的。」

▲方馨為戲落髮。（圖／民視提供）

而唐美雲當時拿著《鳩摩羅什‧千年一譯》劇本要約方馨出演，表示故事裡有個母親很偉大，影響大師一生，只是「這個重要角色要落髮」。方馨考慮了2天，還徵得老公同意才點頭演出，她說「心情五味雜陳，得到媽媽（指唐美雲）關愛幫我剪第一刀，很感動，又堅強又脆弱，眼淚差點沒掉下來。」

▲方馨為戲落髮。（圖／民視提供）