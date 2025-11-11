《艾蜜莉》卡蜜兒拉扎根本不會彈琴！　苦練8個月⋯竟矇過東京交響樂團總指揮

記者蕭采薇／綜合報導

《艾蜜莉在巴黎〉法國新生代女星卡蜜兒拉扎（Camille Razat）最近在新片《天才琴手》（Prodigies），飾演法國天才雙胞胎鋼琴家「普萊納姊妹」（Audrey & Diane Pleynet）的「姊姊克萊兒」，多中不論單人演奏、或與「妹妹珍妮」同台演出的戲，都讓人聽得如醉如痴。

▲卡蜜兒拉扎魔鬼訓練8個月，《天才琴手》琴藝驚人矇過東京交響樂團總指揮。（圖／海鵬提供）

有趣的是，原先根本不會彈鋼琴的她，心虛地去試鏡「妹妹珍妮」角色，還接受連續八個月鋼琴課的魔鬼訓練，最後卻因「琴藝驚人」在開拍前三個月突然被「換角」，一舉升格成主見堅強、個性堅毅的「姊姊克萊兒」角色，讓她又驚又喜。卡蜜兒拉扎在《天才琴手》彈得一手好琴，完全看不出是新手，就連日本東京交響樂團總指揮佐佐木新平都差點被矇住。

青春甜美的卡蜜兒拉扎，畢業巴黎佛洛朗電影戲劇學院，曾與法國導演吉翁卡列、奧利維耶阿方索，甚至好萊塢名導克林伊斯威特等合作過，並以Netflix 全球熱播影集《艾蜜莉在巴黎》打開國際知名度。但她試鏡《天才琴手》過程艱辛，歷經三輪、才終於見到父子檔導演菲迪里克波提（Frédéric Potier）和瓦倫汀波提（Valentin Potier），最後獲錄取飾演「妹妹珍妮」。

▲卡蜜兒（左）和閨蜜梅蘭妮，在《天才琴手》飾演鋼琴家「普萊納姊妹」。（圖／海鵬提供）

大方的她，在確定參演後，還鼓勵「閨蜜」室友梅蘭妮侯貝爾（Mélanie Robert）也去試鏡爭取演「姊姊克萊兒」。有趣的是，最後兩人竟真的雙雙錄取，如願一起飾演「普萊納姊妹」。

為徹底融入《天才琴手》情境，卡蜜兒還邀閨蜜梅蘭妮，和真實的「普萊納姊妹」一起午餐，親密聊了一整個下午。兩人更自此展開長達八個月密集式的鋼琴課魔鬼訓練。卻在拍攝前三個月，被告知要「角色互換」改演對方，讓兩人當場傻眼，很有主見的卡蜜兒拉扎甚至覺得「導演瘋了！」

▲卡蜜兒（左）和梅蘭妮比雙胞胎還像雙胞胎。（圖／海鵬提供）



驚人的是，這種「對調」產生的鏡像效果，竟讓兩人的連結更強，演出默契更深厚。在正式拍攝時，更省下姊妹默契磨合的時間，兩人就像光與影、默契好得不得了，「比雙胞胎還像雙胞胎」，讓卡蜜兒拉扎回憶時佩服得不得了。

▲雙胞胎姊姊克萊兒（右）在父親嚴格教育下，和妹妹一起考進德國音樂學校。（圖／海鵬提供）

《天才琴手》是《貝禮一家》製作公司的最新勵志電影，劇情描述：雙胞胎姊妹克萊兒（卡蜜兒拉扎 飾）和珍妮（梅蘭妮侯貝爾 飾）感情甚篤，並在父親（馮克杜柏斯克 Franck Dubosc 飾）嚴格音樂教育下，鋼琴成為姊妹倆共同的愛好，並不負眾望進入的德國的一流音樂學校。

▲卡蜜兒（左）和閨蜜梅蘭妮《天才琴手》飾演鋼琴家「普萊納姊妹」，比雙胞胎還像雙胞胎。（圖／海鵬提供）

然而命運卻跟她們開了一個殘酷的玩笑，姊妹竟陸續發現她們的雙手漸漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆決定不放棄夢想，並用最獨特的演奏方式來超越自我，電影11月14日起全台上映。