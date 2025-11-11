陳意涵《陽光女子合唱團》被嫌跳太好！　孫淑媚狠吐槽：她演不出「不會跳」

記者蕭采薇／台北報導

《陽光女子合唱團》由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙、編劇呂安弦，黃金團隊再次強強聯手預告一開始孫淑媚唱起《身騎白馬》就有石破天驚的氣勢，然後一連串各出奇招的互嗆和雙方人馬的比拼，可以看到這個《陽光女子合唱團》彼此之間如何從看對方不順眼，最後因為一個純真小孩的臉龐，她們放下所有的隔閡，唱出最溫暖的歌聲。

▲《陽光女子合唱團》陳意涵打動人心的演出令人驚艷。（圖／壹壹喜喜提供）

在《陽光女子合唱團》女主角陳意涵在獄中生下小孩之後發生了一連串的事情。在拍攝初期，陳意涵坦言自己有些緊張，因為需要面對一群女星一起演出，很怕會跟別人的語速、氛圍連不起來，也擔心會「各演各的」狀況發生。結果這個心就是白擔了，這群女星的感情就在拍攝過程中一下子就建立起來，最後她們全部變成了一家人。

▲《陽光女子合唱團》不論演員或配角都使出渾身解數。（圖／壹壹喜喜提供）

今年才上了小巨蛋舞台擔任A-Lin嘉賓的陳意涵，在《陽光女子合唱團》也有很多可以發揮的地方。在電影裡面有一些歌舞橋段，他們在演出的時候還要做一些「角色平衡」的挑戰，因為演員角色在舞台上表演時，還要有觀眾在台下的既視感。

▲《陽光女子合唱團》演員又跳又唱。（圖／壹壹喜喜提供）

陳意涵提到：「因為唱跳會怕太用力。其實我真的有幾次被導演要求『再克制一點』，因為我在戲裡不該跳太好！我就設計自己那個角色是不太會跳、但很投入。」但是馬上就被孫淑媚笑著吐槽說：「她隨便扭都很好看，根本演不出『不會跳』吧！」

▲《陽光女子合唱團》本身就有舞蹈底子的陳意涵（左）很怕跳太好露餡。（圖／壹壹喜喜提供）



雖然大家都覺得歌詞超難背，站在舞台上的空間比較小，一直都很怕打到旁邊的人。陳意涵就說：「哈哈哈前排那為真的扭得太大力了！我都一直在閃躲。但是我們覺得整組人就是很放得開，所以就更敢玩！」