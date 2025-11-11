張信哲好友「竟是世界級大咖歌手」！　等了6年才重逢

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲於英國時間9日登上倫敦「OVO Arena Wembley」，舉辦「未來式OUR STORY」世界巡演倫敦站，睽違五年重返英倫，現場湧入來自世界各地的歌迷，原定2019年開唱卻受疫情影響延期，如今終於實現，這場演出是整個巡演第103場，也象徵他七年「未來式」旅程的重要里程碑。

▲張信哲日前在倫敦開唱。（圖／潮水音樂提供）

張信哲登場時感性喊出：「倫敦，我來啦！」全場掌聲如雷，他笑問觀眾：「是暖氣太強還是大家太熱情？」脫下外套掀起高潮。回憶當年因疫情被迫延期，他動情說：「本來想在倫敦開頭，把祝福帶向世界，但沒關係，我們終於相聚在一起。」觀眾報以熱烈掌聲，氣氛溫馨感人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

演出中，他感謝粉絲陪伴，也看到台下從老朋友到小粉絲都滿懷期待，笑稱：「大家看起來都年輕氣色好！」最驚喜的是〈太想愛你〉作曲人葉良俊現身力挺，讓全場驚呼。張信哲感性說：「我珍惜和你們相聚的每一刻，謝謝從世界各地飛來的朋友。」壓軸〈愛如潮水〉全場大合唱，倫敦夜空被情歌聲浪淹沒。

▲張信哲與老友「接招」（Take That）的蓋瑞巴洛重逢。（圖／潮水音樂提供）

接下來他將於11月14日登上巴黎開唱，門票已近售罄。他也透露與老友「接招合唱團」（Take That）的蓋瑞巴洛重逢，兩人曾合作〈A Matter of Love〉，2019年初次碰面時，見面都在聊音樂，當下忘了合照留念，張信哲原以為隔年「皇家亞伯廳」演唱會就會再見面，沒想到一別六年，連一張合照都沒有，因此這次時隔六年再見面笑說：「這次要先拍照！」