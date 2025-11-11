新郎1年前秘密聯絡老婆偶像！婚禮當天「八點檔大咖男星」驚喜現身

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》中飾演趙家會長的江國賓，戲外同樣行程滿檔。近期他除了首度代言牛樟芝品牌外，還驚喜現身多年粉絲的婚禮，親自獻唱祝福新婚，展現暖心的一面。

▲江國賓。（圖／記者湯興漢攝）

江國賓表示，這次代言牛樟芝品牌，最主要的原因是自己對健康有了全新的體悟，直言「自從手術後，我真的深刻明白健康無價。這次希望藉由代言，讓更多中壯年朋友重視保健與身體管理。」為了更了解產品，他特地前往苗栗山區探訪牛樟芝培育基地。

▲江國賓代言牛樟芝。（圖／三立提供）

出道三十多年來，江國賓長年在高壓、緊湊的拍攝環境中工作，近年來他逐漸學會放慢腳步「以前總覺得身體撐一下就過去了，但到了這個年紀才知道，健康才是最不能透支的本錢。」現在的他會固定運動、早睡早起，讓身體恢復平衡，直言「拍戲之外，我也希望觀眾看到我更健康、更自然的一面。」

▲江國賓代言牛樟芝。（圖／三立提供）

除了代言活動，江國賓日前也在粉絲婚禮擔任婚禮歌手。他透露，一位多年資深粉絲的婚禮新郎早在一年前就透過經紀人秘密聯絡，希望能給新娘一個驚喜「新娘從小就喜歡我，還抽中過我的簽名照一次，新郎說她常開玩笑要找一個跟我同姓的男人，沒想到真的如願！」

▲江國賓驚喜現身粉絲婚禮。（圖／三立提供）

婚禮當天，新娘入場後播放了一段介紹她最愛偶像江國賓的VCR，接著江國賓在〈給你們〉這首歌的旋律中登場獻唱，全場驚呼連連。他笑說「看到新娘那種又驚又喜的表情，我也很感動，覺得能成就一樁美事是很棒的事。」他也大讚新郎的體貼與大度「願意讓偶像來搶風頭，真的不容易！」

▲江國賓驚喜現身粉絲婚禮。（圖／三立提供）

在戲劇部分，江國賓目前在《百味人生》中飾演的角色造型也頗具巧思。為展現「日式會長風格」，特別請合作二十年的髮型師每兩週清晨八點為他修剪造型，並由老師傅手工訂製無西領西裝。他出場時以「老頑童」的方式登場，既幽默又有氣勢，角色個性鮮明，為劇情增添亮點。

▲江國賓演出《百味人生》。（圖／三立提供）

劇中，江國賓維護趙家名聲與利益的堅毅一面，加上與岳虹之間深曖昧又糾結的情感線，也讓粉絲津津樂道，觀眾留言表示兩人不停「打嘴鼓」好有趣。江國賓笑說，這陣子真的忙到分身乏術，但能同時兼顧工作、健康與粉絲情誼，是人生最幸福的狀態「我希望自己不只是戲裡的角色，也能在生活中傳達溫暖與正能量。」