女偶像嫁歌舞伎演員！夫家來頭大
「3個方法」幫你戒掉熬夜　　
「J女郎」直播遭男子狂飆髒話
辛龍重返樂壇發表兩新歌　「東方特快車」郭泰源仗義現身MV

記者葉文正／台北報導

睽違五年 辛龍重返樂壇 雙單曲 雙MV 11月11日全新上架 辛龍沉潛五年，終於在11月11日推出2首最新單曲〈春暖花開〉、〈一夫當關〉宣告回歸歌壇。

▲辛龍宣布回歸歌壇。（圖／自然音樂提供）

▲辛龍宣布回歸歌壇。（圖／自然音樂提供）

〈一夫當關〉MV特別邀請華人之光有「東方特快車」之稱的郭泰源共同拍攝，郭泰源與辛龍有二十年以上的深厚友誼，感情如同親兄弟。郭泰源一接到辛龍的電話即刻答應，馬上排開手上所有工作行程，配合MV拍攝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲辛龍宣布回歸歌壇。（圖／自然音樂提供）

▲一夫當關邀請郭泰源入鏡。（圖／自然音樂提供）

郭泰源已受邀在2028年奧運會上開球，也是全球矚目的事情。 這一次能在音樂MV上合作，也是郭泰源MV拍攝的初體驗，在投手丘上的每一場比賽、每一次專注的眼神，投出的每一顆快速球，如同歌名 〈一夫當關〉的精神，正式傳遞出一種勇敢向前的正能量。在現代資訊快速AI的世界，各行各業的朋友，大人、小孩、長者都是一夫當關」。真正的力量不是從未跌倒，而是依然溫柔堅定地前行。 「頭頂天、腳踏地，咱是一步一腳印。我一夫當關，誰怕誰 !」

唱作俱佳感動無數聽眾的辛龍，在沉潛多年後，用最專業最誠懇的聲音，用說話的方 式演唱，被音樂團隊稱之為雪茄嗓。將於近期推出兩首全新單曲與兩首MV。這是辛龍睽違五年後首次發表新作，也正式宣告重返樂壇。

過去，辛龍幾乎從大眾視線中消失，也沒有出席任何活動，也未曾接受訪問，令外界倍 感好奇。他也將以專業音樂人身份回應所有等待與關心，兩首新歌皆由辛龍監製、製作、作 詞作曲，將這段時間的心境，化為溫暖與正能量的旋律和真摯的歌詞。 辛龍的回歸也將現身分享近幾年來的生活點滴與重返音樂舞台的心情。據悉，兩首歌曲 的MV也將於近期同步上架，讓歌迷能從視覺與聽覺中一同感受辛龍音樂創作裡的抒發與正能量。

辛龍歷經五年，期間不間斷創作累積滿滿能量，用歌聲也以專業音樂人身份道出心境，卻不需任何解釋，所創作代表著這幾年心歷。辛龍 深刻記得，智者曾經說過的話 : 「浪有高有低，海水依舊是海水，生活有苦有樂，心依舊是心」。 一個成熟男人歷經後也多了溫暖、正能量。

2025辛龍回歸首部曲以最誠懇的聲音，用說話的方式，雪茄嗓韻味其 特色，唱出男人最柔軟心境。也道出正在歷經失戀的熟男必聽金曲! 原來，關於愛的故事。 從不是結束，而是另一種開始。 辛龍 2025 全新創作單曲〈春暖花開〉 因為認真了，失去與擁有、孤單與歡樂，都是刻骨銘心的， 但總會雨過天晴，有所覺醒。

五年的沉潛，他以專業音樂人的身分重新出發， 用最真實的旋律與文字，與最純粹的聲音詮釋著〈春暖花開〉。 看得見愛與時間，在當下、在未來，我們是如此的幸福。 詞曲由辛龍親自創作、全程監製製作，邀集資深音樂夥伴們共同完成。 在溫柔的聲線與深刻的詞意之間，描繪一段從冬到春的自然旅程。 「我知道世上沒有什麼感情能天長地久，但我曾經真真切切愛一回就夠。」 當愛的旋律再次響起， 用一首歌，迎來屬於大家的春暖花開。

【歸剛欸】被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉XD

讀者迴響

熱門新聞

