辛龍如何解釋劉真的離開？ 「我告訴女兒媽媽成仙了」

記者葉文正／台北報導

辛龍突然復出，他提到有好多親戚朋友問我，女兒也問我，也帶女兒到醫院，幫劉真加油打氣，辛龍說：「後來劉真離開，我跟女兒解釋，媽媽生病，醫生很專業幫她治療，她離開那一刻，我要辦追思會，劉真在的時候，家裡熱熱鬧鬧，到劉真生病，時間很快，還沒時間說內心話，她就到另一個世界。」

▲劉真離世1年半…辛龍22日準時發文。（圖／翻攝自Facebook／辛龍）

▲辛龍告訴女兒媽媽在另一個星球。（圖／翻攝自Facebook／辛龍）

辛龍跟女兒說，「這宇宙有人類的世界，還有神仙的地方，也有很多星球，告訴女兒睡前故事，說神仙的故事，解釋有些人會到另一個世界，有些生命在另一個空間，所以媽媽現在在另一個星球，女兒對孫悟空與媽祖娘娘都產生興趣，用這個故事告訴她，媽媽離開不是一個結束。」

▲▼劉真47歲冥誕楊麗菁曬昔日合照思念。（圖／翻攝自臉書／楊麗菁）

▲劉真離世後已經五年多。（圖／翻攝自臉書／楊麗菁）

當時在劉真離去後一個月內就告訴女兒，女兒當時覺得原來是這個樣子，我就立刻跟她講各種神佛的故事，她開始就接受了，她也沒有鬧著要媽媽，也開始理解爸爸扮演的角色，教育過程中，也用朋友角度跟她溝通，會徵詢她的意見，從來沒有要求她要乖等等動作。

雖然之前家裡熱熱鬧鬧，但劉真生病後，保母認為她必須先離開，她要請假，她是六十幾歲的老太太了，就從房間裡五分鐘收拾，接著拿包包就離開了，辛龍說，「整個家就剩我跟女兒兩人。告別式很多人都來了，當時也徵詢余天大哥，還有邱瓈寬導演與憲哥等，就照著他們的意見去做。」

辛龍也表示，女兒自己非常自律，不用讓他擔心，糖果也不會多吃，也很成熟，不管買東西或買衣服，都有自己的想法，直接跟店員討論，服裝品味比辛龍好太多，當女兒考試也從不會給女兒壓力，說要考幾分，對於女兒的課業完全不要求，反而叫她要懂得玩，把老師給的跟爸爸給的融合在一起，盡力就好。沒想到女兒考試都是100分，最低也有80幾分，應該是有遺傳到劉真。

而辛龍女兒上小學第一天，家裡除了音樂還有愛，知道她要上小學，前幾天到學校進校門後，也在車上等，等到她下課，我才放心，去跟同學跑步，我也在欄杆外偷偷的看，下課就趕快接她，怕她想要找我，我就可以馬上出現，讓她知道，爸爸跟她沒有很遠的距離。

