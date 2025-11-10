明華園星三代轉戰大銀幕！免熱身「當場後空翻」　親爸北上力挺

記者黃庠棻／台北報導

《南方時光》10日晚間在誠品電影院舉行首映會，導演曹仕翰率主演孫淑媚、陳玄力、鄭有傑、黃迪揚及温傑恩現身，一同搶先分享這部融合青春、家族與時代記憶的動人新作。

▲《南方時光》由陳玄力、吳慷仁、孫淑媚、鄭有傑、黃迪揚、温傑恩主演。（圖／百景映畫提供）

電影承載著導演曹仕翰自身的青春記憶與父子關係的深刻觀察，他以新導演之姿獲得金馬最佳導演入圍的肯定，他表示意外「我從小是看陳玉勳導演的電影長大的，可以和他一起入圍，真的覺得非常榮幸。但我現在儘量保持平常心，努力做宣傳，希望更多觀眾可以到電影院來看片。」

▲《南方時光》導演曹仕翰、温傑恩。（圖／百景映畫提供）

片中飾演頑皮學生的温傑恩則談到角色與自己個性的相似處，表示和陳玄力也建立了好朋友的友誼，除了導演安排的表演課程，他笑說兩人平日就靠著講「幹話」來培養好感情。

▲《南方時光》陳玄力。（圖／百景映畫提供）

黃迪揚在片中演出面對大環境不確定的因素下，陷入周轉困難的生意人，雖然出現場次不多，但每一次出現的情緒張力讓人難忘，有一幕突然崩潰甚至要殺人，回想起拍攝當下，他透露角色從冷靜到突然爆發，需要花一點時間培養情緒，面對旁人的制止還必須不停掙扎，直說是種體能的考驗。

▲《南方時光》鄭有傑、黃迪揚。（圖／百景映畫提供）

不僅如此，黃迪揚表示回到家鄉高雄拍片，想到十歲時，父母會帶著家人、朋友一起去蓮池潭烤肉，可以說是自己最快樂的回憶。而跨足監製、導演與演員三重角色的鄭有傑，這回在片中飾演一位完全以成績評斷學生的老師。

被問到是否以自己學生時期的老師為靈感，鄭有傑笑說「我也是經歷了考不好會被打的年代。其實到現在我們都還在經歷相同問題，只是現在這個時代，我們被拍會懂得反抗了。」提到「打屁股」那場戲究竟如何掌握力道，讓被打的陳玄力表示「完全不痛」，他幽默表示要帶著愛去打就完全不會痛了。

▲《南方時光》鄭有傑、黃迪揚。（圖／百景映畫提供）

成功跨足影歌雙棲的孫淑媚，本來已要南下高雄進行演唱會的準備工作，特別為了首映會延後行程「演唱會正在緊鑼密鼓進行中，但覺得一定要參加首映會。」她在首映會上亮麗現身，和電影中的南台灣媽媽形象差很大。

▲孫淑媚。（圖／百景映畫提供）

孫淑媚這次飾演一位性格鮮明又溫柔的母親，出色表現被形容「最貼近觀眾心中的媽媽」，她表示自己從小就愛觀察人，媽媽也是自己長期觀察的對象。這次都以長鏡頭進行拍攝，她很驚訝有時一個鏡頭要拍20多次，但也覺得很自然融入角色「角色充充滿生活感，很自然地就拍完了啊！」

▲《南方時光》陳玄力、孫淑媚。（圖／百景映畫提供）

至於如何和片中兒子陳玄力培養默契，孫淑媚表示除了一起吃飯，有空也會和對方聊聊明華園的故事，拉近彼此的距離。「明華園小王子」陳玄力也因為挑大樑飾演男主角小洲，從歌仔戲轉戰大銀幕，陳玄力表示經歷了轉換的陣痛期，幸好導演和劇組幕前幕後的團隊都很有耐心的指導他，讓他完成一次挑戰。

▲《南方時光》陳玄力。（圖／百景映畫提供）

陳玄力透露爸爸特別北上來看他的電影首映，對於他轉戰演電影「家人都支持和尊重我。爸爸平常超忙的，很開心他今天能來看我的電影。」而他也一展平日的練功身手，在現場沒有暖身就直接表演了後空翻，贏得滿堂彩。

▲《南方時光》陳玄力。（圖／百景映畫提供）

《南方時光》由曹仕翰執導，易智言監製，百景映畫製作，文策院、高雄人、三餘創投聯合出品，演員有新人陳玄力、吳慷仁、孫淑媚、鄭有傑、黃迪揚、鄭志偉、温傑恩等人。電影除了入圍金馬三項大獎入選西班牙「聖賽巴斯提安國際影展」、瑞士「蘇黎世影展」及巴西「聖保羅國際展」。