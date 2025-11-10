辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

記者葉文正／台北報導

辛龍今天現身上節目，提到劉真離世後，過去這五年多，就是專心照顧女兒與做音樂，愛過劉真這一回已足夠，不會想再談戀愛，也不會想要結婚，希望盡到做父親的責任。

▲辛龍終於鼓起勇氣復出。（圖／記者周宸亘攝）

辛龍說，五年來發生很多事情，「對我來說我用時間沉潛自己，整理好自己，最重要把我自己整理好，把女兒整理好，有好多演藝圈朋友與圈外人講有關我的消息，很多消息，但其實不是我的真實狀況。」

辛龍說，跟光禹20幾年情誼，所以在節目把事情讓大家明瞭與清楚，是性情中人，我是感情很濃厚的人，我是喜歡給予的人，把心愛的人可以給甚麼，我就盡量給，我個性是我在乎的人，她幸福快樂，我才會幸福快樂。

辛龍也提到五年前陪劉真在醫院，每天都要做決定，然後也住在醫院，因為疫情，有時候甚至是睡在車上，「 就是一直在解決事情，有時間就創作，共有幾十首歌，沒有一首是負面情緒，整個過程就是很多醫生團隊用專業幫助劉真，我一直都在，疫情又嚴重，我也沒辦法一直在加護病房裡面，在車上睡就是不敢離開，怕醫生團隊要跟我溝通甚麼。」

辛龍說，因為每個環節都要注意到，當時不想讓大家擔心，所以採取低調，承接所有決定與決策，相信醫療團隊也做最大努力了。「當時劉真面臨要換心的情況，我認為小孩可以沒有爸爸，但是要有媽媽，我願意把心臟給她，後來就持續等待換心過程，又等了幾天，但她身體變化快，很多節目也在討論這個議題，我也不想多做解釋，趕快把事情安頓好比較重要，情緒上也來不及悲傷與崩潰，只有我一人承擔，還要保護女兒，並沒有不實的八卦。

辛龍也說，愛過劉真這一回，結過這一次婚，夠了，做好父親該盡的責任就好，每天都陪著女兒，根本沒有出國的想法，我跟劉真相遇到她離開，她都是美美的，所以我不想再談戀愛，生活被我自己的實際生活填滿，照顧女兒我的愛全心全意交給女兒，還有音樂上面。