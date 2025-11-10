大馬導演來台20年捐血遭拒　「赴移民署換證」公務員態度讓他傻眼

記者黃庠棻／台北報導

馬來西亞電影《人生海海》入圍本屆金馬5項大獎，今（10）日導演廖克發與主演陳雪甄一同接受媒體訪問，兩人此次分別入圍最佳導演與最佳女配角獎，同時該片也入圍最佳劇情片。廖克發透露聽得知入圍當下，辦公室的桌子都要被掀翻了。

▲《人生海海》 入圍金馬五項大獎。（圖／記者周宸亘攝）

廖克發透露最想拿最佳劇情片，但他對陳雪甄的女配角得獎最有信心，他說道「我比較想得最佳劇情片是因為這題材有敏感度，其實有些工作人員當時對於題材有點猶豫，不過大家向心力是很強的，因為那麼多年來，這些荒謬的事情終於讓大家看到，我希望這些人的付出能夠被肯定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《人生海海》 入圍金馬五項大獎。（圖／記者周宸亘攝）

《人生海海》中有許多荒謬的故事，更有「盜領屍體」的橋段，廖克發透露，盜領屍體在馬來西亞是滿頻繁的社會事件。另外，電影中還有過邊界遭警方刁難甚至拘捕的畫面，他坦言這完全是自己的個人經歷「我爸爸被警方拘留已經是我的日常了」。

片中男主角在台灣捐血遭拒，源至於導演廖克發的親生經歷，他坦言「當時遭拒絕時坦言有點感覺怪怪的，後來才知道是每個捐血機構的標準不同。」

▲《人生海海》 主演陳雪甄。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，廖克發來台灣將近20年，每年都要赴移民署更換證件，某次因他休學再復學系統沒有更新，當天公務員以為他非法居留，見獵心喜以為有了非法居留的業績，讓他無奈表示「為什麼我要變成別人的業績。」

不過廖克發也坦言，每個國家都有善良的人，也都有濫用權力的人，他也指出，《人生海海》的題材不在台灣拍沒有其他地方可以拍了，直言「既然台灣有這麼好的言論自由，為什麼不利用這樣的資源，發展出更成熟的東西，不需要有強烈的自卑感，渴望被人家肯定」。

▲《人生海海》 主演陳雪甄。（圖／記者周宸亘攝）

另外，「榴槤」是馬來西亞代表性的食物，也在片中成為特殊的符號象徵，其實在過去馬來西亞的祖先是不吃「榴槤」的。廖克發表示自己現在出國，最想念的不是榴槤，而是台灣的臭豆腐；陳雪甄坦言自己非常喜歡馬來西亞的食物，但唯獨不敢吃榴槤，不過出國最想念台灣的蚵仔煎、小籠包和泡麵。