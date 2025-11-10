蕭煌奇宣布12月重磅喜訊！　30年真情曝光：幾根鼻毛都知道

▲ 蕭煌奇將合體全方位樂團開唱。（圖／中國民國身心障礙者藝文推廣協會提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蕭煌奇（Ricky）再出暖舉，今（10日）正式宣布將於12月17日在Legacy TERA舉辦《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》，這場演出由他與啟明學校時期的好夥伴們組成的「全方位樂團」再度合體，這支成軍三十年的傳奇樂團，誕生於蕭煌奇與同窗好友在啟明學校的音樂教室裡。

▲ 蕭煌奇合體全方位樂團12月開唱。（圖／中國民國身心障礙者藝文推廣協會提供）



團員郭謙成感性又搞笑地說：「全方位樂團三十歲了，三十而立，這些年來我們分分合合、吵吵鬧鬧，還能逗陣一起三十週年演唱會，歡迎你們逗陣來聽我們卡唬爛、講垃圾話。」鼓手阿勇則用詩意筆觸回望歲月：「澎湖的石頭、金門的貢糖，那杯馬祖冬天不熱的咖啡……那首春夏秋冬，總是在最後一首歌。」。



而鋼琴詩人王俊傑更是以長文真情告白：「這群人知道你從小到大的所有好事壞事、大小事，連你有幾根鼻毛都知道。只要聚在一起，就會瞬間失去中年男子的風範，立馬變成一群可怕的中二生。」他笑說這次合體不只是演唱會，更像是一場友情婚禮：「別人是辦桌，我們是辦演唱會；別人收紅包，我們收門票。」



王俊傑也誠摯邀請粉絲與音樂愛好者：「如果你正在學音樂、或已走在音樂路上，一定要來；如果你是我們的老朋友，那更要來。老朋友沒幾個能三十年啊！」最後更補上一句：「這次蕭煌奇和我都不是主角，台上的每一位大叔才是主角。」

