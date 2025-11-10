獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

記者葉文正／台北報導

「國標女王」劉真2020年2月7日在台北榮總進行主動脈狹窄置換瓣膜手術，不料術後心臟功能不佳，與病魔搏鬥45天的劉真，在3月22日羽化與世長辭，夫婿辛龍在告別式後便隱身，直到今天到飛碟電台《夜光家族》與光禹暢談，辛龍表示，這段期間，他都在作詞作曲，自己帶女兒，如今女兒已4年級，他決定出來繼續發表音樂作品，對於之前被傳出國結婚，讓他忍不住回應了。

▲辛龍隱身5年，終於現身。（圖／記者周宸亘、湯興漢攝）

「國標女王」劉真2020年2月7日在台北榮總進行主動脈狹窄置換瓣膜手術，不料術後心臟功能不佳，經醫療團隊緊急裝上葉克膜搶救，之後換裝心室輔助器等待換心，卻又因腦中風進行開顱手術清血塊，但她病情每況愈下。據院方消息，與病魔搏鬥45天的劉真，在2020年3月22日不幸辭世，享年44歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 辛龍與劉真5年前天人永隔。（圖／ETtoday資料照）

在妻子離去後，辛龍選擇與世隔絕的日子，對於這段時間的沉潛，時常有所感觸，他表示：「私下還是有跟圈內朋友聯繫，不過這五年我比較低調，都在寫歌，今天午夜就會先發表兩首新歌，大約月中會有MV在YT上架，對於新歌發表我相當慎重，也簽了新的經紀公司。」

▲辛龍終於鼓起勇氣再度復出。（圖／記者黃克翔攝）

而辛龍也提到，這段期間，的確過的不易，包括也要自己拉拔女兒長大，如今女兒已經4年級，自己也覺得應該要發表自己的作品，但坊間的很多傳聞，讓他哭笑不得：「我不懂為何都會有這些傳言，包括說，我妻子開刀時，我根本沒有陪伴，包括說我什麼婚內出軌等等，我是很愛惜羽毛的人，這些事情不會出現在我身上。」

這次辛龍發表兩首新歌，包括〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，但MV則是月中才會上架，辛龍感嘆：「我沒出門，留言還是很多，還有人說我出國結婚！實在太誇張，我護照放在那裏都沒動，跟誰結婚？」

這種種的風雨，讓辛龍內心更堅定：「我沒有做的，就沒有做，現在我決定出來發表新歌，也會一一澄清這些荒謬的傳言，大家可以拭目以待。」