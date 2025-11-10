ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

眾藝人合照「女星被叫前排下跪拍照」
「3地區」放颱風假機率最高
黃明志「15年女友」真實關係曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

妮妮 Nico 洪榮宏 朱茵 趙露思 泫雅 一粒 朴偉

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

記者葉文正／台北報導

「國標女王」劉真2020年2月7日在台北榮總進行主動脈狹窄置換瓣膜手術，不料術後心臟功能不佳，與病魔搏鬥45天的劉真，在3月22日羽化與世長辭，夫婿辛龍在告別式後便隱身，直到今天到飛碟電台《夜光家族》與光禹暢談，辛龍表示，這段期間，他都在作詞作曲，自己帶女兒，如今女兒已4年級，他決定出來繼續發表音樂作品，對於之前被傳出國結婚，讓他忍不住回應了。

▲辛龍連續兩日抵達靈堂，穿的龍圖騰襯衫出自劉真好友華裔設計師Daniel Wong作品。（圖／記者周宸亘、湯興漢攝）

▲辛龍隱身5年，終於現身。（圖／記者周宸亘、湯興漢攝）

「國標女王」劉真2020年2月7日在台北榮總進行主動脈狹窄置換瓣膜手術，不料術後心臟功能不佳，經醫療團隊緊急裝上葉克膜搶救，之後換裝心室輔助器等待換心，卻又因腦中風進行開顱手術清血塊，但她病情每況愈下。據院方消息，與病魔搏鬥45天的劉真，在2020年3月22日不幸辭世，享年44歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 辛龍發聲。（圖／ETtoday資料照）

▲ 辛龍與劉真5年前天人永隔。（圖／ETtoday資料照）

在妻子離去後，辛龍選擇與世隔絕的日子，對於這段時間的沉潛，時常有所感觸，他表示：「私下還是有跟圈內朋友聯繫，不過這五年我比較低調，都在寫歌，今天午夜就會先發表兩首新歌，大約月中會有MV在YT上架，對於新歌發表我相當慎重，也簽了新的經紀公司。」

▲▼ 辛龍離開靈堂。（圖／記者黃克翔攝）

▲辛龍終於鼓起勇氣再度復出。（圖／記者黃克翔攝）

而辛龍也提到，這段期間，的確過的不易，包括也要自己拉拔女兒長大，如今女兒已經4年級，自己也覺得應該要發表自己的作品，但坊間的很多傳聞，讓他哭笑不得：「我不懂為何都會有這些傳言，包括說，我妻子開刀時，我根本沒有陪伴，包括說我什麼婚內出軌等等，我是很愛惜羽毛的人，這些事情不會出現在我身上。」

這次辛龍發表兩首新歌，包括〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，但MV則是月中才會上架，辛龍感嘆：「我沒出門，留言還是很多，還有人說我出國結婚！實在太誇張，我護照放在那裏都沒動，跟誰結婚？」

這種種的風雨，讓辛龍內心更堅定：「我沒有做的，就沒有做，現在我決定出來發表新歌，也會一一澄清這些荒謬的傳言，大家可以拭目以待。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

劉真辛龍

推薦閱讀

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

5小時前

專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

13小時前

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

11/9 13:15

那對夫妻妮妮突不適送醫！　醫告知「進加護病房觀察」Nico崩潰腿軟

那對夫妻妮妮突不適送醫！　醫告知「進加護病房觀察」Nico崩潰腿軟

11/9 20:03

黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.6億

黃立成：祝大家別被破產清算！53歲生日許願…玩幣慘賠負債4.6億

9小時前

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

23小時前

眾藝人合照「女星被叫前排下跪拍照」！男星爽站後排　影片曝光掀眾怒

眾藝人合照「女星被叫前排下跪拍照」！男星爽站後排　影片曝光掀眾怒

6小時前

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光　8年前發掘她進演藝圈

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光　8年前發掘她進演藝圈

11/9 13:09

朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了

朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了

11/9 13:21

范姜彥豐消瘦！苦熬婚變風暴　深夜孤單外食粉絲1句話他笑了

范姜彥豐消瘦！苦熬婚變風暴　深夜孤單外食粉絲1句話他笑了

14小時前

王瞳單身3年認了有同居人！　「在家不穿衣」拍到大尺度私密照

王瞳單身3年認了有同居人！　「在家不穿衣」拍到大尺度私密照

4小時前

唐綺陽運勢／今年最後一次水逆來了！雙子注意睡眠 牡羊請勇敢告白

唐綺陽運勢／今年最後一次水逆來了！雙子注意睡眠 牡羊請勇敢告白

13小時前

熱門影音

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了
明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了

劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了
王柏傑拍戲缺席宣傳　林柏宏傳訊催：該上班了

王柏傑拍戲缺席宣傳　林柏宏傳訊催：該上班了
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光

蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光
李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏
明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作

明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作
Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

看更多

蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

31分鐘前14

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

54分鐘前0

玉兔卸貨倒數「氣到狂流鼻血」！　血崩畫面嚇壞尪：很怕一屍兩命

1小時前32

爆是王力宏新女友！　火辣女歌手露面親解「真實關係」

1小時前813

三上悠亞加盟夢想家！　啦啦隊長梓梓「真實反應曝光」激動喊話

1小時前0

指定曾敬驊！《想見你》團隊撂狠話「不演就賣給韓國」　李沐哽咽

2小時前0

大馬導演來台20年捐血遭拒　「赴移民署換證」公務員態度讓他傻眼

2小時前0

蕭煌奇宣布12月重磅喜訊！　30年真情曝光：幾根鼻毛都知道

2小時前34

遭賓賓哥提告「聯合7直播主惡意攻擊」！　圤智雨反擊：將拿嚴重違法證據

3小時前1

劉嘉玲罕公開動怒！點名平台「欺騙消費者」　不滿梁朝偉照片被亂用

讀者迴響

熱門新聞

  1. 台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！
    5小時前5625
  2. 專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」
    13小時前2025
  3. 洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆
    11/9 13:1514
  4. 那對夫妻妮妮突不適送醫
    11/9 20:034012
  5. 黃立成：祝大家別被破產清算！玩幣慘賠負債4.6億
    9小時前2219
  6. 61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！每次露面都戴假髮
    23小時前101
  7. 眾藝人合照「女星被叫前排下跪拍照」！影片曝光掀眾怒
    6小時前2610
  8. 趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光
    11/9 13:0942
  9. 朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度
    11/9 13:212010
  10. 范姜彥豐消瘦！深夜孤單外食
    14小時前1810
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合