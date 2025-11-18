50歲李明川「動刀改善除眼袋」驚人成果曝光！　認昔被擊垮：看起來好可憐

記者孟育民／台北報導

眼袋與年齡息息相關，是多數人難逃的自然老化現象，若再加上長期熬夜、飲食不均或用眼過度，浮腫、鬆弛與黑眼圈問題更容易加劇，讓人看起來疲憊又顯老。50歲男星李明川日前公開分享，自己做了「等待十年」的除眼袋手術，不僅讓他驚呼「不認識自己了」，甚至在美國還被誤認為大學生，他笑說：「眼袋不可能靠化妝改善，想用化妝遮眼袋，絕對是一場夢！」

▲李明川分享除眼袋手術迷思，做完驚人成果曝光。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

李明川近日現身光澤診所 王朝輝醫師的YouTube頻道《美肌教主DR.王朝輝》，親自分享手術經驗。他指出，自己從小就有明顯眼袋，「以前都安慰自己那是臥蠶」，直到50歲看到節目比對畫面時才下定決心動手術，「我真的被影片擊垮，看起來好可憐。」他坦言收到網友評論「好老」難以接受，光澤診所 王朝輝醫師在旁說明：「當你的臥蠶不明顯，往往是因為你的眼袋凸出來，所以臥蠶就不明顯。」

▲▼李明川飽受眼袋困擾。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

光澤診所 王朝輝醫師進一步說明，眼袋問題與年齡雖有關，但並非年長者專屬，「眼袋有分先天跟後天，先天你眶內的骨頭比較寬，韌帶先天比較鬆弛的話，它就會膨出來了， 所以有人年紀輕輕，就會容易有眼袋的狀態，加上現在人半夜很常滑手機，眶隔膜更容易鬆弛，加速眼袋形成。」

▲光澤診所 王朝輝醫師強調，年輕人生活習慣也會加速眼袋的形成。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）

至於李明川接受的「5D亮睛術」，光澤診所 王朝輝醫師表示，這項技術結合傳統眼袋手術與脂肪轉位，可同時改善眼袋、淚溝與蘋果肌下垂問題，連黑眼圈也能一併處理，「越早做越享受。」李明川也笑著認同：「我承認我太晚做，是我不對，明明可以更早變漂亮！」

▲▼光澤診所 王朝輝醫師介紹「5D亮睛術」，能從根本改善問題。（圖／翻攝自YouTube／美肌教主DR.王朝輝）