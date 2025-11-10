玉兔卸貨倒數「氣到狂流鼻血」！　血崩畫面嚇壞尪：很怕一屍兩命

記者蔡宜芳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）在2022年和導演Howard結婚後，同年底生下兒子姆姆，並在事隔兩年多懷上第二胎。進入卸貨倒數的她，10日突然曬出一堆帶血的衛生紙，透露自己「氣到狂流鼻血」，也讓老公嚇壞。

▲玉兔即將生下二寶。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔表示，自從懷孕以來，她一直提醒自己要保持心情愉快，冷靜面對各種事情，「就算理智到不行，還是不抵生理的反應，表面風平浪靜 內心已波濤洶湧……」

玉兔透露，前一晚在動怒之後，不斷催眠自己要冷靜，「一瞬間覺得鼻子濕濕的，感覺有鼻水流下來，衛生紙一擦才知道流鼻血。」她也附上自己衣服沾血及用衛生紙善後的可怕畫面，直說：「血崩式的狂流，我的口鼻全都是血，驗證大家常說的：真的是被氣到吐血！」還笑稱：「Howard嚇歪，很怕一屍兩命。」

▲玉兔突然狂流鼻血。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

玉兔沒有明說自己生氣的原因，只寫道「人在做天在看」、「可以不要欺負孕婦嗎」，貼文引來網友紛紛關心「拍拍，媽媽辛苦了」、「保重身體」，好友陶嫚曼也留言說：「我懷孕的時候也超常流鼻血。」