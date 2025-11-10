15克拉鑽戒套牢！泰國女神Mai甜嫁7年男友…「山中婚禮」頭紗吻

記者陳芊秀／綜合報導

33歲泰國人氣女星Mai（黛薇卡霍內）與41歲電影男星Ter（辰塔維塔納西維）相戀7年，6月男方以15克拉鑽戒求婚成功，小倆口於11月9日在考艾山林的飯店舉行婚禮，簡單低調但不失奢華。

▲泰國混血女神Mai帶著15克拉鑽戒，與交往7年的男星Ter舉行浪漫婚禮。（圖／翻攝自IG）

綜合泰媒報導，Mai與Ter的婚禮選在考艾的飯店「Maison Mystique」舉行，場地就在山林中，一片綠意盎然鋪著浪漫白紗，佈置簡約而不失典雅，洋溢著溫暖的氛圍。

▲Mai與Ter的婚禮低調不失奢華，選在考艾的山中飯店舉行。（圖／翻攝自IG）

新郎與新娘身穿純白禮服，宛如童話故事中的王子與公主。Mai與Ter在眾人見證下交換戒指，並深情上演一段頭紗吻，伴隨著家人及演藝圈好友的掌聲與祝福，小倆口摟腰吻畫面媲美偶像劇，場面十分感人。兩人在婚禮後也陸續在社群平台分享婚紗照，大批網友湧入祝福。

▲Mai與Ter頭紗吻、摟腰吻浪漫破表。（圖／翻攝自IG）