曾敬驊重返校園演高中生！　認「青澀懵懂難詮釋」他一看：可以說服我

記者孟育民／台北報導

由八大電視出品、Netflix獨家播出的影集《如果我不曾見過太陽》，主要演員曾敬驊、李沐、江齊、石知田日前到八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道「CHATGTV」單元宣傳，曾敬驊提及在戲劇片段中呈現暴雨下的殺人魔模樣，印象最深刻，但他自認演繹上最困難的，反而是要扮演高中時期的狀態。他說，要表現出那種青澀感、對事情透露出的懵懂模樣，對現在的他來說是一大挑戰，主持人黃偉晉卻稱讚他：「但是你演高中生，可以說服我耶。」

▲曾敬驊與李沐、江齊、石知田為戲劇《如果我不曾見過太陽》宣傳，在八大電視《娛樂百分百》分享拍攝趣事 。（圖／八大提供）



飾演芭蕾少女的李沐回想為角色練舞的情景：「超級無敵難！」，雖然投入三個月的練習，但自認還是不夠，「我本人筋很硬，小學時曾經想學，就是筋不夠軟，被老師退貨。」李沐表示，劇組找了很棒的老師來指導，但因為同時要學習三支舞，她好不容易記下第一支動作，結果再學第二支就搞混了，曾一度杵在原地腦袋空白。李沐笑說，比起戲裡的糾葛複雜情節，學芭蕾舞相對簡單多了。

▲李沐為戲劇苦練三個月 。（圖／八大提供）



石知田在劇中詮釋反派角色，他說，從劇本端就用很多事件塑造這個讓人討厭的人物，由於有二部曲，跨度很大加上中間出現大轉折，他會試著去分配，每個不同階段的他所呈現的樣子，也希望角色不只是反派，而是真實存在的人，能讓劇迷去理解故事裡的他，為什麼做出這個決定。而江齊在戲裡是一位愛管閒事、性格執著且相信直覺的人，與她本人蠻貼近的。

