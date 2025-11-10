趙露思悄吐「謝謝新公司」　官宣新東家時間點曝…8年恩人回來了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思於8日晚間在生日音樂會上，正式宣布成立新工作，致詞時吐露「謝謝新公司」，被推測與前東家銀河酷娛的合約糾紛已經解決了。而她主演陸劇《許我耀眼》創下極高的收視成績，10日晚間9時30分要舉行直播慶功宴，陸網瘋傳慶功宴這天會官宣新東家。

▲外傳趙露思在《許我耀眼》慶功宴這天會官宣新公司。（圖／翻攝自微博、小紅書）

目前傳出趙露思的新經紀人，是8年前帶她入行的李煒，人稱「刀哥」，李煒的資歷也被引發關注。他曾是「銀河酷娛」創始人，但於2023年已經離開，趙露思與銀河酷娛爆發合約糾紛、廁所打人等黑幕時，李煒曾發聲澄清不是他。

趙露思見面會的主辦公司「熠而參思」，從企業資訊平台「天眼查」顯示，該公司於2025年10月14日成立，註冊資本100萬人民幣（約台幣435萬元），由李煒擔任法定代表人，公司設立至今還不到一個月。「熠而參思」的兩大股東，一個是「深圳華文思聚文化傳媒有限公司」持股51%，而這間深圳公司又由「阿里巴巴虎鯨文化娛樂（北京）有限公司」100%全資控股，法定代表人也是李煒，陸媒認為，這證實趙露思的新東家正是阿里巴巴旗下的文化娛樂事業。另一家股東是「湖南甜夢文化傳媒」持股49%，而趙露思在這些公司都沒有股份。

▲趙露思與李煒。（圖／翻攝自抖音／李煒）

即使個人帳號退出微博，趙露思的影響力在社群平台仍不容小覷，她的工作室官方微博恢復更新，也令外界相當期待。而且目前工作室微博刪除銀河酷娛的聯絡電子信箱，IP屬地顯示在四川，被解讀是趙露思已經與前公司切割，工作室由自己掌控。

▲趙露思音樂會主辦公司「熠而參思」，成立不到1個月。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲「熠而參思」法定代表人是李煒，背後大股東出現阿里巴巴旗下「虎鯨文化娛樂」。（圖／翻攝自微博）



一度做好退圈，甚至有了當不了演員想法的趙露思，在8日晚間舉行的粉絲音樂會多次落淚。她因為健康問題與合約糾紛一度相當絕望，如今重新站上舞台，讓粉絲也跟著激動。她的戲劇作品在台灣同樣受受到喜愛，2023年主演的《偷偷藏不住》，在Netflix上架兩年播放量突破千萬，《許我耀眼》也是台灣蟬連多週收視第一的串流網劇，無論是在大陸還是海外，都證明了自身的收視號召立，未來再推出新作品也仍會受到期待。