61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

61歲「歌仔戲天后」唐美雲籌備3年的《鳩摩羅什‧千年⼀譯》9日在中影文化城開鏡，請到⽅馨、陳⽵昇、陳家逵等合作過的演員再度同台，揭露自己有「社恐」，因此都找認識的人一起工作，覺得很安心。

▲《鳩摩羅什‧千年⼀譯》開鏡。（圖／記者呂佳賢攝）

▲《鳩摩羅什‧千年⼀譯》開鏡。（圖／記者呂佳賢攝）

近來男藝人閃兵風波再起，許多影視作品受影響，唐美雲被問是否在選演員前會先調查、過濾男演員兵役問題，坦言自己沒想過這件事，交給製作團隊先過濾，也相信合作的演員「都是好孩子」。但也緩頰，認為涉及閃兵的男藝人們，當時可能真的遇到「沒辦法的事情」，才會做出這樣的選擇。

▲《鳩摩羅什‧千年⼀譯》開鏡。（圖／記者呂佳賢攝）

▲《鳩摩羅什‧千年⼀譯》開鏡。（圖／記者呂佳賢攝）

陳⽵昇、陳家逵一聊之下才發現是空軍學長、學弟。陳竹昇18歲高中一畢業就主動報到，表示想提早當兵「不然也不知道要幹嘛，趕快去當一當，比較好找工作」。他當兵兩年，還虧當兵一年10個月的大專兵陳家逵「比較涼」。

▲《鳩摩羅什‧千年⼀譯》開鏡。（圖／記者呂佳賢攝）

▲《鳩摩羅什‧千年⼀譯》開鏡。（圖／記者呂佳賢攝）

陳家逵則透露，看到唐美雲在剃頭時，笑說「可以理解我們男生當兵的感覺。」事實上唐美雲已頂著光頭十幾年，除了拍戲以外的其他工作都是戴假髮，笑說自己可以一天換3種造型，不用花時間打理髮型「現實生活層面，也省掉很多麻煩」。

ETtoday星光雲

