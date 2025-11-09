徐章焄錄影錄一半消失！《RM》集體傻眼　金鐘國說話了：你要道歉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣綜藝《Running Man》最新一集節目中邀來徐章焄、Super Junior神童、申奇露，徐章焄在節目上假扮金鍾國的小兒子，一登場就跟金鍾國抱怨還頂嘴。當全部人站在一起時，身高207公分的徐章焄處於正中間顯得相當突兀，金鍾國不禁對著他說「你站中間，這樣畫面很像在罵髒話！」

▲《RM》新一集設計以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻。（圖／中天綜合台提供）



節目開頭設計以金鍾國與劉在錫為首的情境劇開場，宋智孝與神童飾演未婚夫妻，哈哈看見他們出場後卻說「智孝還沒離婚」瞬間變成灑狗血劇情。

▲《RM》吵得太兇，神童忍不住提問。（圖／中天綜合台提供）



由於成員間吵得太兇，等待開錄期間，神童還好奇到問大家節目一開始就會相互嗆來嗆去嗎？成員表示這是例行公事，劉在錫笑說下班的時候會是平躺著回去，神童聽完覺得實在太厲害，才剛開始大家就火力全開。訪談時，成員們覺得申奇露很可愛長得像貓臉，徐章焄聽到卻不太認同：「少胡說八道，她哪是貓臉是水牛。」神童也說徐章焄在他們的綜藝裡是金宇彬，成員們則笑回太不像話！

▲徐章焄錄影錄一半消失，《RM》集體傻眼。（圖／中天綜合台提供）



有趣的是，錄影過程，徐章焄還突然消失不見，正當大家擔心時，哈哈建議要裝作正在玩遊戲，看他會有什麼反應，當徐章焄回到攝影棚，則假裝什麼都沒發生，悄悄坐到位置上，但劉在錫看到後大喊：「怎麼會在拍攝中突然跑進來，要出去的話就待在外面，要進來就早點回來呀！」金鐘國見狀建議徐章焄要好好道歉，他便直接在椅子上稍微低頭並說抱歉，金鍾國看到直呼「站起來好好道歉，你這小子」。更多有趣內容就在晚間8點中天綜合台《Running Man》。