汪蘇瀧斥私生飯4罪狀！「遭高速追車」揭驚恐影片…宣布重大決定

記者陳芊秀／綜合報導

大陸歌手汪蘇瀧長期飽受「私生飯」騷擾，工作室今（9）日凌晨忍無可忍，發布嚴正聲明，並公開一段遭車子逼近的影片。聲明列出私生飯4個違法行為，並且宣布今後「不再於任何場合接收信件」。

▲汪蘇瀧工作室凌晨發文，痛斥私生飯4罪狀。（圖／翻攝自微博）

影片中，一輛白色車輛在夜色中的高架橋上高速逼近，幾乎要貼上汪蘇瀧的座車，車子後座有戴口罩的人舉起手機拍攝，行徑十分危險。工作室在聲明中怒斥，近期出現大量私生行為，包括「在演出後台及地庫長期蹲守」、「進入酒店健身房偷拍」、「推搡衝撞工作人員」以及危險的「追車」、「變換車道」，嚴重侵犯藝人隱私並危及公共安全。

▲車子逼近汪蘇瀧，後座拉下車窗有人欲偷拍。（圖／翻攝自微博）

工作室對此表示強烈譴責，並嚴厲警告，團隊已「完整保留相關音視頻（影音）證據」。聲明中強硬表示：「若此類事件再次發生，我們將立即取證並公開相關錄像，並依法追究相關責任。」此舉被外界視為最後通牒，若私生飯再不收斂，工作室恐將公開這些誇張的騷擾畫面。

為了杜絕歪風，工作室也宣布了一項重大決定。聲明中提到，汪蘇瀧在專業上始終希望做到最好，團隊也會持續提供豐富的官方物料，但「即日起，藝人及工作人員將不再於任何場合接收信件。」這項新規定顯然是為了避免粉絲利用遞信件的機會，進行近距離的騷擾與蹲守。

▲汪蘇瀧工作室全文。（圖／翻攝自微博）

最後，汪蘇瀧團隊也向所有歌迷朋友真誠呼籲，希望能將熱情留給音樂與舞台。聲明感性寫道：「見面很美好，但更美好的是先學會愛自己」，懇請粉絲共同維護良好的線下秩序，理性追星，而非透過侵犯隱私的方式表達支持。