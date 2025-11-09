19歲爆紅女星當小三！今森茉耶又違法「未成年飲酒」遭開除IG撤文

記者陳芊秀／綜合報導

c據《日本體育報》報導，今森茉耶在道歉聲明中寫道：「由於我輕率的行動，給許多人們造成了困擾與擔憂，我在此致以誠摯的歉意。」她坦言，「身為未成年人卻飲酒一事，作為一個社會人士、以及作為一個人，都是極度可恥的行為，無論出於何種理由都不能被容許。」她表示自己已在深刻反省，未來將會重新審視自己的生活方式，字句間透露出極度懊悔。

▲19歲今森茉耶違法「未成年飲酒」，被電視劇除名，遭經紀公司開除。（圖／翻攝自X）

經紀公司「seju」也同日發出官方聲明，證實「今森茉耶有未成年飲酒事實，屬重大違約行為。」聲明中強調，經雙方審慎協議後，「決定自今日起解除合約」，視同切割。今森茉耶演出特攝日劇《超級戰隊》系列，電視台亦已宣布將她除名。

這已非今森茉耶首次爆發重大爭議。原本她從TikTok走紅，17歲奪下「Miss Magazine 2023」大賞冠軍，今年2月加入《超級戰隊》後人氣飆升。但早在9月，她就遭《週刊文春》踢爆，疑似與劇組41歲的已婚替身演員大搞不倫戀，還同時劈腿足球選手。相較於當時的緋聞，這次她親口承認違法，讓形象徹底崩盤，等於是自毀大好前程。