洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

記者陳芊秀／綜合報導

62歲金曲歌王洪榮宏近日接受胡瓜YT節目《下面一位》專訪，罕見公開他位於新竹的隱居豪宅，影片自10月30日上架，短短兩天就將近百萬，至今10天觀看數超過150萬！他年輕時出道就爆紅，擁有無數金曲代表作，也為他累積驚人身家，而本人近年過起開心農夫生活，吸引大批網友朝聖。

▲洪榮宏「隱居豪宅」罕公開，上胡瓜YT節目觀看破150萬。（圖／翻攝自YouTube）

洪榮宏與胡瓜合體拍影片，兩人站在一片綠油油林地，圍鐵絲網之處全部是他的農地，目前種了無農藥芭樂、洛神花以及蔬菜，而且親自採收。同時他因疫情期間開始養雞，至今雞舍養了10隻雞，每天下雞蛋，讓他成為雞蛋富翁，即使市面上鬧蛋荒，他也能夠自食其力，健康生活令人大呼羨慕。

▲洪榮宏豪宅前一片綠地種芭樂等果樹。（圖／翻攝自YouTube）

▲洪榮宏雞舍養10隻雞，成為雞蛋富翁。（圖／翻攝自YouTube）

除了大片綠地種果樹、養雞，洪榮宏與高齡87歲的媽媽罕見同框受訪，原本媽媽住安養院過著熱鬧的銀髮生活，現在則是與兒子團圓同住。

▲洪榮宏87歲媽媽罕露面。（圖／翻攝自YouTube）

隨後3人造訪客家餐廳大啖美食，網友注意到洪媽媽拿筷子夾菜不方便，正在訪問洪榮宏的胡瓜隨即出手幫忙夾菜，有人稱讚「做的這麼順手，表示平常做的很習慣～不是刻意的」、「瓜哥真的很得老人緣不是沒有原因，細心的照顧洪媽媽吃飯，像一家人的感覺」。洪榮宏的影片破百萬觀看，成為《下面一位》流量密碼，許多中年網友帶著朝聖偶像的心情看片，留言「歌王好坦率」、「小時候媽媽帶我去高雄藍寶石，他就是主秀」、「這是很多人心目中的退休生活，超羨慕的」、「處在鄉下大自然間生活完全放鬆真好」、「開心農場，多少人夢想的房子真棒」。

▲胡瓜一邊訪問洪榮宏，一邊馬上出手幫洪媽媽夾菜，網友稱讚「平常有在做很習慣。」（圖／翻攝自YouTube）