陪好萊塢女星13年獲千億遺產！陸「最牛軟飯男」李春平76歲孤獨死

記者陳芊秀／綜合報導

大陸傳奇富豪李春平驚傳上月（10）在北京悄然逝世，享壽76歲。他曾聲稱繼承年長39歲美國好萊塢女星的巨額遺產而成為名人，身家高達人民幣268億（約新台幣1166億元），陸網稱他「史上最牛軟飯男」，加上回國後時常捐錢做公益，被封為「中國第一慈善家」，然而晚年卻因老年癡呆及財產監護糾紛，10月中旬在醫院悄然離世，身邊沒有親人在場。

▲李春平因陪伴好萊塢女星13年，後來繼承巨額遺產。（圖／翻攝自微博）

李春平的一生充滿戲劇性。他出生於1949年，曾是軍人，卻因打傷情敵被送到農場勞改。人生跌入谷底時，他憑藉出眾外貌，結識了一位比自己年長39歲的好萊塢女星，女方說他長得像自己初戀的男生，隨即赴美「當了13年金絲雀」。1991年，在女富豪過世後，李春平以丈夫身分繼承了多達九成的遺產，並帶著千億財富風光返回大陸，還出自傳書，後來於2009年曾被翻拍電視劇《人間情緣》，由鄧超、范冰冰、李小冉等人主演。

▲李春平自傳書被翻拍電視劇，由鄧超、范冰冰等人主演。（圖／翻攝自微博）

回到大陸的李春平生活極盡奢靡，不僅是中國第一位擁有勞斯萊斯轎車的富人，更曾一口氣訂購三輛。據傳他買房「像買白菜一樣」隨意，家中堆滿骨董，身邊隨時有近40人伺候，光司機就有9名，保險櫃更常備數百萬現金。

據陸媒《優點娛樂》報導，財富為李春平帶來的並非完全幸福。2002年，他因涉嫌購買被盜文物被拘留，後因證據不足獲釋。晚年李春平身體狀況惡化，2017年傳出罹患遺傳性老人痴呆症，後來傳出與39歲保母余啟存結婚，名下財產及房產被身邊人步步轉移。更傳出最後在北京離世時，身邊沒有一個親人在場。

▲李春平晚年得老人痴呆症，傳出獨自病逝醫院，身邊沒有親人。（圖／翻攝自微博）